Công an bác tin giả về 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

Trước thông tin lan truyền rằng một số can axit trôi dạt do mưa lũ đã bị vỡ, thậm chí làm chết người, Công an phường Sông Cầu (Đắk Lắk) khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 21/11, Trung tá Mạnh Xuân Hoàng, Phó trưởng Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan vụ việc 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi.

Theo đó, nhiều tài khoản Facebook lan truyền thông tin một số can axit đã bị "cuốn trôi ra biển, bị vỡ" hay "có nhiều người lặn vớt tôm hùm chết nghi bị dính chất axit rò rỉ".

Công an phường Sông Cầu đã trực tiếp liên hệ với người dân các địa bàn để xác minh và bước đầu xác định đây chỉ là tin đồn, không chính xác. Không có căn cứ xác định về việc các can axit trôi ra biển và không có việc người dân bị ngộp, chết do dính axit.

"Chúng tôi đang tiếp tục tiến hành xác minh, làm việc với các cá nhân đăng tải thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận", Trung tá Hoàng cho biết.

Các can axit bị trôi dạt là loại 20 lít, thùng màu xanh - xám.

Trước đó vào chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa bị cuốn trôi vào trưa cùng ngày. Đây là loại axit nguy hiểm, độc hại có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể nếu hít hay tiếp xúc phải.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để người dân trên địa bàn nắm được thông tin, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý mở nắp can khi phát hiện mà báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý. Đặc điểm của các can axit này là loại 20 lít, thùng màu xanh - xám.