Vợ JustaTee mang thai con thứ 3

Trâm Anh, bà xã nhạc sĩ JustaTee, nhận nhiều lời chúc mừng khi mang thai đứa con thứ 3 sau 7 năm kết hôn.

Trâm Anh và JustaTee công khai có con thứ 3. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn/Facebook.

Thông tin được JustaTee thông báo trên trang Facebook cá nhân tối 31/12, đúng ngày cuối cùng của năm 2025.

"Tổng kết 2025 trong một ảnh", anh chú thích bức hình chụp cả gia đình. Trong đó, Trâm Anh khoe bụng bầu khá lớn, đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Bài đăng nhanh chóng nhận hơn 20.000 lượt tương tác chỉ sau ít phút đăng tải. Hàng nghìn bình luận chúc mừng cũng được bạn bè, người hâm mộ gửi đến cặp đôi. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra bất ngờ bởi cặp vợ chồng không hề để lộ "hint" hay thông báo gì từ trước.

Trên trang Instagram cá nhân, bài đăng gần nhất của hot girl sinh năm 1995 cũng là từ tháng 9. Trong bức hình chụp cùng nhóm bạn thân, cô diện đồ thể thao ôm sát song vóc dáng vẫn thon thả, chưa có nhiều điểm khác lạ.

Sắc vóc gợi cảm của bà xã JustaTee.

Trâm Anh (tên đầy đủ: Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1995) là một trong những hot girl Hà thành nhận được nhiều sự yêu mến. Cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng vụt nổi tiếng vào năm 2013, khi loạt ảnh cô trong lễ bế giảng lan truyền trên mạng. Cũng từ đó, cô được nhiều người ưu ái gọi là "hot girl bế giảng", gắn với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.

Năm 2018, sau 5 năm hẹn hò, Trâm Anh về chung một nhà với JustaTee. Cùng năm, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Cici, và có thêm con trai Mino 3 năm sau đó.

Suốt nhiều năm nổi tiếng, Trâm Anh luôn nhận nhiều lời khen nhờ lối sống kín tiếng, không thị phi. Cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì vóc dáng thon gọn dù đã hai lần sinh nở. Hiện, cả gia đình sống tại TP.HCM. Hot girl Hà thành chủ yếu lui về chăm sóc con cái.