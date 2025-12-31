Đi đón dâu, gia đình Thanh Hóa 'quẩy' cùng thông gia gây sốt MXH

Đến trước nhà cô dâu Hoàng Thị Phượng, thấy các thành viên nhà gái nhảy múa vui vẻ tiếp đón, gia đình chú Nguyễn Văn Tiến nhanh chóng "bắt sóng", cùng tham gia.

Bố mẹ, người thân cô dâu chú rể cùng 'quẩy' trong đám cưới gây bão mạng xã hội Khi tới cửa đón dâu, nhiều thành viên trong gia đình chú rể Nguyễn Văn Tiến và cô dâu Hoàng Thị Phượng phấn khích, cùng nhau nhảy múa trên nền nhạc tạo nên cảnh náo nhiệt.

Ngày 27 và 29/12, chú rể Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1999) và cô dâu Hoàng Thị Phượng (sinh năm 2001) tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới tại Thanh Hóa sau thời gian hẹn hò. Tuy nhiên trong ngày vui, "spotlight" không đến từ hai nhân vật chính mà lại là các thành viên trong gia đình, quan khách của hai bên.

Cụ thể trong các video được ghi lại, khi gia đình chú rể đến gần nơi đón dâu, trên nền nhạc sôi động, một số thành viên nhà gái bắt đầu nhảy múa chào đón. Thấy vậy, đoàn nhà trai cũng nhanh chóng "bắt sóng", vừa đi vừa nhảy đáp lại.

Thậm chí vì hai bên quá "sung", ê-kíp chụp hình đám cưới phải nhắc hai bên tạm dừng để tạo dáng chụp ảnh trước khi tiếp tục "quẩy". Cảnh tượng náo nhiệt, vui vẻ khiến nhiều quan khách chứng kiến bật cười và trở nên lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.

"Lần đầu tiên thấy nhà trai, nhà gái hợp nhau, hài hước cỡ này", "Hai họ 'dance battle' (thi nhảy - PV) luôn", "Cô dâu chú rể hợp nhau, quan viên hai họ cũng hợp nhau quá"... là những bình luận thích thú của dân mạng dưới các video.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chú rể Nguyễn Văn Tiến cho biết gia đình anh và cô dâu là bạn bè quen biết nhiều năm nên mới có sự thoải mái, thân thiết như vậy. Bên cạnh đó, vì nhà gốc của hai bên đều ở chung một khu phố tại Thanh Hóa, chỉ cách nhau khoảng 200 m nên cũng được xem như hàng xóm, khách mời hai bên cũng đều quen biết nhau.

"Hình ảnh vui vẻ trong các video hoàn toàn là tự nhiên, chúng tôi không hề bàn bạc trước với nhau hay lên ý tưởng gì. Chắc là do mọi người đều vui quá nên mới cao hứng như vậy", Tiến nói.

Thành viên nhà gái nhảy múa khi đoàn nhà trai đến đón dâu. Ảnh cắt từ clip.

Chú rể sinh năm 1999 cũng tiết lộ chính bố mẹ hai bên là người đã mai mối, tác thành cho anh và nửa kia.

Cụ thể, dù gia đình quen biết lâu năm, anh và Phượng chưa thực sự biết nhau từ nhỏ bởi nhà anh kinh doanh, chủ yếu sinh sống ở Hải Phòng, còn nhà Phượng ở Hà Nội. Mỗi năm, hai gia đình chỉ về nhà ở Thanh Hóa vài lần.

Dịp cuối năm 2022, khi thấy hai con đều còn độc thân, bố mẹ Tiến và Phượng nảy ra ý tưởng mai mối cho đôi trẻ. Cả hai được sắp xếp cuộc gặp gỡ tự nhiên trong bữa tiệc tất niên của hai nhà.

Vì có nhiều điểm hợp nhau trong tính cách, lại có thể bỏ qua giai đoạn tìm hiểu gia đình đối phương vì bố mẹ là bạn bè, Tiến và Phượng nhanh chóng tiến tới hẹn hò không lâu sau đó và quyết định về chung một nhà vào những ngày cuối năm nay. Sau khi kết hôn, cặp đôi dự định làm việc, sinh sống tại Hà Nội.

Khi hình ảnh dễ thương của quan viên hai họ trong đám cưới bất ngờ nổi tiếng, Tiến chia sẻ vợ chồng anh rất vui, đồng thời biết ơn khi mọi người cùng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

"Không chỉ bố mẹ, cô dì chú bác mà cả bà nội, bà ngoại chúng tôi cũng nhún nhảy theo nhạc rất dễ thương. Chúng tôi thực sự biết ơn khi mọi người nhiệt tình như vậy", anh chia sẻ.