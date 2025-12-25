Thợ bánh pizza 'gợi cảm nhất MXH'

Tuy nhiên cũng chính các video nấu nướng khiến cô vấp phải ý kiến tranh luận. Vì thường xõa tóc và mặc gợi cảm trong bếp, cô bị nhiều người cho rằng không phù hợp, cố tình làm màu để quay video thay vì thực sự coi trọng việc làm bánh. "Không biết có vị khách nào phát hiện sợi tóc dài trong đồ ăn không nhỉ", "Ai lại đi làm pizza trong khi đeo nhẫn hay xõa tóc như thế" hay "Tôi không mua pizza vì ngoại hình của người làm, tôi mua vì hương vị" là các bình luận của dân mạng.