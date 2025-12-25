Thợ bánh pizza 'gợi cảm nhất MXH'

|
Julia Molinari (21 tuổi) là một trong những thợ làm bánh pizza đình đám trên mạng xã hội thời gian gần đây, đặc biệt là nền tảng TikTok. Cô gái hiện làm việc trong nhà hàng pizza của gia đình tên Molinari tại New Jersey, Mỹ.
Theo New York Post, Julia (thường gọi là Jumo) bắt đầu nổi lên nhờ các video quay cảnh cô tự làm đủ loại món ăn, từ salad caprese cổ điển đến bánh nướng phủ atiso và đặc biệt là pizza, trong căn bếp nhà hàng. Đôi lúc, cô thoải mái trò chuyện với các nhân viên khác hoặc quay video bắt trend nhảy múa.
Vẻ ngoài cuốn hút với mái tóc dài ngang eo, làn da rám nắng khỏe khoắn và lối nói chuyện, làm việc tự tin của Julia trở thành điểm nhấn hút view. Nhiều người xem thậm chí so sánh vẻ ngoài của nữ thợ bánh với diễn viên Sydney Sweeney, nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm.
Nhờ những video làm bánh, cô gái 21 tuổi nhanh chóng trở thành KOL có tiếng trên mạng xã hội, được nhiều nhãn hàng để ý. Hiện, Julia có 1,5 triệu người theo dõi trên Instagarm và 2,7 triệu trên TikTok.
Tuy nhiên cũng chính các video nấu nướng khiến cô vấp phải ý kiến tranh luận. Vì thường xõa tóc và mặc gợi cảm trong bếp, cô bị nhiều người cho rằng không phù hợp, cố tình làm màu để quay video thay vì thực sự coi trọng việc làm bánh. "Không biết có vị khách nào phát hiện sợi tóc dài trong đồ ăn không nhỉ", "Ai lại đi làm pizza trong khi đeo nhẫn hay xõa tóc như thế" hay "Tôi không mua pizza vì ngoại hình của người làm, tôi mua vì hương vị" là các bình luận của dân mạng.
Tuy nhiên, cũng có người nhận xét những chiếc pizza Julia làm rất ngon mắt và đạt chuẩn về hình ảnh. Cách cô vừa trò chuyện, vừa làm bánh cũng đem lại cảm giác gần gũi. Trong khi đó, nữ thợ bánh chưa từng lên tiếng phản hồi các bình luận trái chiều mà vẫn thường xuyên đăng tải các video tương tự.
Ngoài khung cảnh trong bếp, cô gái 21 tuổi nhận hàng chục nghìn lượt tương tác với những hình ảnh gợi cảm, ngọt ngào ở đời thường. Bên cạnh tài nấu ăn, cô cũng gây thích thú với khả năng nhảy múa, dẫn chương trình.
