Cái kết bất ngờ cho cậu bé làm hỏng vương miện vàng 280.000 USD

Vô tình làm hư hỏng chiếc vương miện vàng nặng 2 kg trong triển lãm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), bé trai may mắn không bị chủ nhân bắt đền.

Cậu bé và mẹ vô tình làm rơi hỏng chiếc vương miện vàng ở triển lãm.

Theo chia sẻ của Zhang Kaiyi, sở hữu 13,6 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, sự việc xảy ra ngày 13/12 tại một sự kiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo đoạn video trích xuất từ camera giám sát do Zhang đăng tải, người mẹ cố gắng chụp ảnh chiếc vương miện bằng điện thoại, trong khi cậu con trai, khoảng ở độ tuổi tiểu học, lau lớp kính bảo vệ để giúp mẹ chụp hình rõ hơn.

Tuy nhiên, lớp kính này không được cố định chắc chắn vào bệ trưng bày, dẫn đến bị đổ, chiếc vương miện nặng khoảng 2 kg rơi xuống đất và hư hại nghiêm trọng, theo South China Morning Post.

Zhang, khi đó đang mang thai tháng thứ 7, cho biết vợ chồng cô vô cùng buồn bã vì chiếc vương miện mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt. Cô chia sẻ chồng mình đã tự tay thiết kế và chế tác món đồ truyền thống mà phụ nữ Trung Quốc thường đội trong lễ cưới như một món quà dành riêng cho cô.

Hai người quen nhau qua mạng và kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò. Zhang cho biết chiếc vương miện là một trong số ít những vật kỷ niệm tượng trưng cho tình yêu của họ.

Chiếc vương miện nặng khoảng 2 kg, được chính chồng Zhang chế tác.

Chiếc vương miện được định giá gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 280.000 USD ). Một chuyên gia trang sức vàng cho biết chi phí chế tác món đồ này vào khoảng 200.000-400.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000- 56.000 USD ).

Ngoài giá trị vật chất, Zhang cho biết cô suy sụp tinh thần vì lo ngại sự việc có thể mang lại điềm xấu cho cuộc hôn nhân và đứa con sắp chào đời.

Trong một video cập nhật sau đó, Zhang nói rằng cô đã được cộng đồng mạng an ủi, với niềm tin dân gian cho rằng việc những vật quan trọng bị hư hại có thể là "của đi thay người".

Vợ chồng Zhang không "bắt đền" cậu bé và người mẹ.

Chiếc vương miện được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh, cùng các tác phẩm của 86 nghệ sĩ khác trong khuôn khổ triển lãm với chủ đề “Tình yêu”. Triển lãm do chính chồng Zhang khởi xướng, anh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc danh tiếng.

Zhang khẳng định cô đăng tải video không phải để yêu cầu bồi thường từ hai mẹ con, bởi chiếc vương miện đã được mua bảo hiểm. Cô cho biết thêm công ty bảo hiểm, bảo tàng và vợ chồng cô sẽ cùng nhau chia sẻ thiệt hại.

Cô cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh cần trông chừng con cái khi đi xem triển lãm, thay vì “chỉ mải nhìn vào điện thoại”.

Video của Zhang thu hút khoảng 180.000 lượt thích và 35.000 bình luận, đồng thời gây ra nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm bồi thường. Trong khi một số ý kiến chỉ trích người mẹ và đứa trẻ, nhiều người khác cho rằng đơn vị tổ chức triển lãm phải chịu trách nhiệm vì không cố định chắc chắn tủ trưng bày.

“Tôi thường thấy dấu vân tay trên các tủ trưng bày tại bảo tàng quốc gia, nơi lưu giữ những cổ vật vô giá. Việc chạm vào kính dường như khá phổ biến”, một cư dân mạng bình luận.

Một người tự nhận làm việc trong ngành triển lãm cho biết: “Khi lắp đặt, chúng tôi thường lắc thử bệ trưng bày để đảm bảo hiện vật được bảo vệ an toàn, ngay cả khi có hành vi thiếu ý thức".