Nữ giám đốc Trung Quốc bỏ việc, đi thi tát đến biến dạng mặt

Từ bỏ công việc giám đốc mỹ thuật với mức lương cao, Ding Miao trở thành nữ võ sĩ Trung Quốc đầu tiên tham dự giải Vô địch Tát thế giới.

Ding Miao hiện là võ sĩ thi đấu tát chuyên nghiệp.

Ding Miao (33 tuổi) ban đầu theo học chuyên ngành sơn dầu tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, một trong những trường nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, cô xây dựng được sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp game, giữ vị trí giám đốc mỹ thuật với mức lương hàng năm 300.000 nhân dân tệ ( 43.000 USD ).

Tuy nhiên, vài năm sau khi đi làm, cô tình cờ tiếp xúc với các môn thể thao đối kháng. Bị cuốn hút, cô quyết định rời bỏ công việc để theo đuổi con đường trở thành võ sĩ MMA chuyên nghiệp, theo South China Morning Post.

Thi tát là cách để Ding đối diện nỗi sợ của bản thân.

Kể từ khi ra mắt thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 11/2016, cô đạt thành tích ấn tượng với 18 trận thắng và 8 trận thua, đạt tỷ lệ kết thúc trận 100%, gồm 9 chiến thắng knock-out và 9 chiến thắng bằng khóa siết.

Năm 2019, khi đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, cô bị gãy xương bàn tay trong quá trình tập huấn ở nước ngoài và phải phẫu thuật khi trở về nước. Bất chấp cú sốc này, cô vẫn tiếp tục tập luyện không gián đoạn.

Tuy nhiên, Ding đối diện một đòn giáng nặng về về tài chính. Cô bị lừa đảo khi mở một phòng tập boxing, mất sạch tiền tiết kiệm và gánh khoản nợ 300.000 nhân dân tệ ( 42.600 USD ).

Để trang trải cuộc sống, có thời điểm cô phải dạy tới 13 buổi huấn luyện cá nhân chỉ trong một ngày. Sau khi trả hết nợ, vào tháng 8, cô chính thức tham gia Power Slap thuộc UFC, ra mắt với tư cách nữ võ sĩ đầu tiên của Trung Quốc tham dự giải đấu này.

Giải Tát đối kháng yêu cầu các võ sĩ đứng đối diện nhau và lần lượt tát đối thủ bằng bàn tay mở.

"Khoảng năm 2022, Nga tổ chức một giải đấu tát. Họ có hạng mục nữ, nhưng cảm giác giống một chương trình giải trí thương mại hơn. Các cô gái đều ăn mặc lộng lẫy và ra đòn không mạnh. Nhưng tôi nghĩ, mình muốn thử", Ding chia sẻ.

"Đến năm 2023, UFC ra mắt Power Slap, khiến môn này trở nên bài bản hơn và giảm rủi ro chấn thương. Khi biết 3 bạn tập cũ là nữ của tôi đã tham gia, tôi càng có động lực. Tôi nghĩ: 'Mình cũng làm được'", cô nói thêm với The Paper.

Ding ra mắt với tư cách võ sĩ thi tát vào tháng 10 năm nay.

Trong trận ra mắt tại Power Slap 16 diễn ra ở Abu Dhabi vào tháng 10, Ding đối đầu võ sĩ Mỹ dày dạn kinh nghiệm Destiny McCubbin. Đáng tiếc, cô sớm bị xử thua do vô tình phạm lỗi.

Dù thất bại, cô coi trận đấu là cơ hội để đối mặt với nỗi sợ và thể hiện sức mạnh bản thân.

“Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy phấn khích đến vậy trước một trận đấu. Tôi từng tham gia nhiều buổi tập mô phỏng và thậm chí tưởng tượng cảm giác bị tát - giống như bị gậy bóng chày đánh thẳng vào mặt.

Với tôi, có một câu nói rằng: 'Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó'. Khi ai đó giơ tay định tát bạn, bạn phải bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt họ. Môn thể thao này buộc tôi phải đối diện nỗi sợ và cho phép tôi bộc lộ sức mạnh cá nhân", cô bày tỏ.