Trào lưu 'cây thông trần trụi' gây tranh cãi mùa Giáng sinh 2025

Thay vì những cây thông được trang hoàng rực rỡ với đèn, nơ, xu hướng trang trí tối giản, "càng ít càng đẹp" mùa Giáng sinh năm nay thu hút nhiều ý kiến trang luận.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh chụp những cây thông Noel gần như trơ trụi, không đồ trang trí hoặc chỉ lác đác vài chiếc đèn nhỏ, dây kim tuyến được nhiều người chia sẻ. Trào lưu này được nhiều người nổi tiếng ở Mỹ như Julianne Moore, Michelle Pfeiffer, Victoria Beckham và Khloe Kardashian lăng xê.

Các nhà thiết kế nội thất đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa tối giản đã len lỏi vào cả mùa lễ hội. Họ gọi đó là những "cây thông không trang trí” hoặc “cây thông trần trụi”, cho thấy xu hướng sống tinh gọn đang ngày càng được ưa chuộng, theo New York Post.

Những người hưởng ứng cho rằng phong cách trang trí này vừa tiết kiệm vừa đem lại hình ảnh gọn gàng, nhẹ nhàng trong mùa Giáng sinh.

"Trông nó vừa thanh lịch, vừa không bừa bộn", một người nhận xét, xem phong cách này như một cách đón dịp lễ nhẹ nhàng, bớt áp lực hơn.

Cây thông Noel với phong cách tối giản của gia đình Victoria Beckham (trái) và Khloe Kardashian. Ảnh: @Victoriabeckham, @Khloekardashian/Instagram.

Trong khi đó, những người chê bai cho rằng chủ nhân của các cây thông "trần trụi" không có gu, khiến hình ảnh đặc trưng của Noel trở nên dang dở, thậm chí thiếu đi không khí vui tươi.

Để dung hòa, một số gia đình chọn đặt cây thông tối giản trong phòng khách để giữ sự trang nhã và một cây khác ở tầng trên căn nhà để trẻ nhỏ tự do trang hoàng.

Sức hút của cây thông tối giản không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Nhiều người cho biết đang lên kế hoạch tổ chức các buổi tụ tập nhỏ gọn và đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí cho mùa lễ hội. Việc bớt đồ trang hoàng cũng giúp các gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng tránh được các tai nạn không đáng có bởi những món đồ dễ vỡ hay trang trí lủng lẳng rất dễ trở thành mối nguy hiểm.

Các nhà bán lẻ cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, tung ra các loại cây thông gắn sẵn đèn và đồ trang trí tông màu trung tính để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phong cách gọn gàng, tinh giản.

Với nhiều gia đình Mỹ, cây thông gắn liền với hình ảnh rực rỡ, đầy màu sắc. Ảnh: Stock.adobe.

Jacqueline Whitmore, chuyên gia về nghi thức xã giao tại Florida (Mỹ), chia sẻ với Fox News Digital: “Như dì tôi từng nói: ‘Mỗi người một sở thích’. Chủ nghĩa tối giản là một lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Phép lịch sự ở đây là đừng chỉ trích người khác vì họ không trang trí cây thông theo cách bạn mong muốn".

Tuy nhiên, tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Không biết ngày nay có bao nhiêu đứa trẻ không còn được tự tay trang trí cây thông của mình nữa?", một người dùng TikTok đặt câu hỏi.

Với nhiều người dân Mỹ, cây thông Noel truyền thống gắn liền với sự hoài niệm. Đó là những món đồ trang trí thủ công làm ở trường, những bức ảnh cũ hay bao món quà tích lũy theo thời gian.

“Tôi có thể kể rành rọt nguồn gốc từng món đồ trang trí đặc biệt bản thân lựa chọn và tôi sẽ không đánh đổi điều đó để lấy một cây thông ‘hoàn hảo’ nào”, một người chia sẻ trên mạng.

Một người khác khẳng định: “Cây thông Noel truyền thống sẽ không bao giờ lỗi mốt".