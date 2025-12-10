Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao người Nhật Bản 'cuồng' ăn KFC vào dịp Giáng sinh?

  • Thứ tư, 10/12/2025 09:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mỗi mùa Giáng sinh, ước tính hàng triệu gia đình Nhật Bản sẽ tự thưởng cho mình các phần đồ ăn KFC, điều đã trở thành một truyền thống trên toàn quốc.

Người Nhật thường ăn gà rán trong dịp Giáng sinh. Ảnh: Arigato Japan.

Với nhiều người Nhật Bản, dù không theo đạo Thiên Chúa, Giáng sinh cũng là một dịp đáng mong chờ khi là cơ hội để thưởng thức bữa tiệc gà rán, đặc biệt từ thương hiệu KFC, cùng gia đình.

Theo BBC, tháng 12 là thời điểm bận rộn của KFC tại Nhật, khi doanh thu hàng ngày của một số cửa hàng trong kỳ Giáng sinh có thể gấp 10 lần ngày thường. Để mua được bữa tối đặc biệt của KFC vào Giáng sinh thường cần đặt hàng trước vài tuần, và những ai không đặt phải xếp hàng, đôi khi trong nhiều giờ.

Theo phát ngôn viên KFC Nhật Bản Motoichi Nakatani, truyền thống đón Giáng sinh với gà rán bắt đầu nhờ Takeshi Okawara, quản lý của cửa hàng KFC đầu tiên ở nước này. Không lâu sau khi cửa hàng khai trương vào năm 1970, Okawara thức dậy lúc nửa đêm và ghi lại một ý tưởng xuất hiện trong giấc mơ của ông: một “xô tiệc” để bán vào dịp Giáng sinh.

Okawara nảy ra ý tưởng sau khi nghe lỏm một vài vị khách nước ngoài trong cửa hàng nói rằng họ nhớ món gà tây vào dịp Giáng sinh, theo Nakatani. Okawara hy vọng bữa tối Giáng sinh bằng gà rán có thể là một sự thay thế tuyệt vời, vì vậy ông bắt đầu quảng bá "Xô Tiệc" như một cách để ăn mừng ngày lễ.

Năm 1974, KFC đưa chiến dịch tiếp thị này ra toàn quốc, đặt tên là Kurisumasu ni wa Kentakkii, hay Kentucky cho Giáng sinh. Chiến dịch nhanh chóng trở nên phổ biến, và Okawara - người tốt nghiệp Harvard - cũng thăng tiến, trở thành chủ tịch kiêm CEO của KFC Nhật Bản từ 1984 đến 2002.

ga ran anh 1

Hình ảnh nhân vật đặc trưng của KFC cũng được khoác áo mới như ông già Noel dịp Giáng sinh. Ảnh: Korn Vitthayanukarun/Dreamstime.

Theo Joonas Rokka, phó giáo sư marketing tại Emlyon Business School (Pháp), "Xô Tiệc cho Giáng sinh" gần như ngay lập tức trở thành một hiện tượng quốc gia ở Nhật Bản. Ông Rokka đã nghiên cứu KFC Giáng sinh ở Nhật như một hình mẫu chiến dịch quảng bá.

“Nó lấp đầy một khoảng trống. Không có truyền thống Giáng sinh ở Nhật, rồi KFC bước vào và nói: đây là điều bạn nên làm vào Giáng sinh", ông nói.

Trong các quảng cáo của thương hiệu, những gia đình Nhật hạnh phúc quây quần bên các xô gà rán. Theo KFC, các gói bữa ăn được thiết kế cho Giáng sinh chiếm khoảng 1/3 doanh thu hàng năm của chuỗi tại Nhật Bản.

Một yếu tố khác là việc cửa hàng “hóa trang” linh vật của hãng - Đại tá Sanders tóc trắng - trong bộ đồ ông già Noel. Ở một đất nước coi trọng người lớn tuổi, hình ảnh Sanders trong bộ đồ nhung đỏ cũng nhanh chóng trở thành biểu tượng của ngày lễ.

Với nhiều người dân Nhật Bản, dù có là chiến dịch quảng bá hay không, truyền thống này cũng giúp họ có một cái cớ để quây quần với gia đình trong những ngày cuối năm.

“Không phải vì món gà. Mà chỉ là gia đình tụ họp, và tình cờ có gà trong đó", Ryohei Ando, một người dân xứ anh đào, nói.

