Lịch sử của chiếc tất Giáng sinh

Tất Giáng sinh được các em nhỏ chuẩn bị để nhận quà từ Ông già Noel. Ảnh: Food & Wine.

Ở nhiều quốc gia, trước đêm Giáng sinh, trẻ em thường chuẩn bị một chiếc tất chân treo trên lò sưởi hoặc cuối giường vì được dạy rằng Ông già Noel sẽ leo vào nhà và để quà vào đó.

Theo trang WhyChristmas, phong tục treo tất bắt nguồn từ câu chuyện Thánh Nicholas thả tiền vào chiếc tất đang phơi bên lò sưởi hoặc cửa sổ để giúp đỡ một gia đình nghèo có 3 cô con gái.

Chuyện kể rằng một đêm nọ, các cô gái phơi tất trên lò sưởi. Biết gia đình đó rất nghèo, Thánh Nicholas đã ném 3 túi tiền vàng xuống ống khói. Tiền rơi vào tất của hai trong số 3 chị em.

Kể từ đó, trẻ em thường treo tất Giáng sinh của mình lên vào đêm Giáng sinh, hy vọng sáng hôm sau sẽ thấy chúng chứa đầy quà.

Ngày nay, việc tìm thấy những đồng xu chocolate ở đáy tất Giáng sinh đã trở nên phổ biến hơn. Đôi khi món quà đựng bên trong là cây kẹo hình gậy nhô ra khỏi miệng tất.

Ngày nay, có rất nhiều kiểu tất đựng quà Giáng sinh xuất hiện. Chiếc tất Giáng sinh lớn nhất dài 51,35 m và rộng 21,63 m, được làm bởi tổ chức tình nguyện Pubblica Assistenza Carrara e Sezioni ở Carrara, Italy vào năm 2011.

Tuy nhiên, tất không phải là thứ duy nhất mà trẻ em có thể tìm thấy quà Giáng sinh trong đó.

Ở nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Hà Lan, Bỉ và một số vùng ở Đức, những món quà nhỏ và kẹo/bánh kẹo cho trẻ em thường được Sinterklaas để trong giày hoặc ủng, đặt cạnh cửa sổ hoặc cửa ra vào ngày Thánh Nicholas.