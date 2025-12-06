'Trốn' Giáng sinh nhẹ nhàng với 6 gợi ý cho người thích yên tĩnh

Dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống. Dọn dẹp phòng ốc là cách hữu hiệu để “trốn” khỏi bầu không khí lễ hội bên ngoài. Sắp xếp lại bàn làm việc, thay ga giường mới hay đơn giản là lau dọn một góc nhỏ. Một không gian gọn gàng giúp bạn thấy thư thái và bắt đầu năm mới nhẹ nhàng hơn.