'Trốn' Giáng sinh nhẹ nhàng với 6 gợi ý cho người thích yên tĩnh

|
Ở nhà đọc một cuốn sách dài. Không khí lễ hội đôi khi khiến bạn choáng ngợp, và một cuốn sách hay là nơi trú ẩn nhẹ nhàng nhất. Hãy chọn thể loại bạn yêu thích, pha thêm tách trà nóng hay ngâm bồn tắm và tận hưởng vài giờ bình yên. Một đêm Giáng sinh “trốn” bằng cách đọc sách đôi khi mang lại sự an yên đúng nghĩa.
|
Tắt thông báo, dành một ngày “offline”. Giảm bớt kết nối để cảm nhận sự tĩnh lặng thật sự. Nếu được nghỉ trong dịp lễ này, bạn có thể tắt toàn bộ thông báo, hạn chế mạng xã hội và dành thời gian cho bản thân. Đây là cách đơn giản để giữ cho tâm trí trong trẻo trước nhịp độ náo nhiệt cuối năm.
|
Dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống. Dọn dẹp phòng ốc là cách hữu hiệu để “trốn” khỏi bầu không khí lễ hội bên ngoài. Sắp xếp lại bàn làm việc, thay ga giường mới hay đơn giản là lau dọn một góc nhỏ. Một không gian gọn gàng giúp bạn thấy thư thái và bắt đầu năm mới nhẹ nhàng hơn.
|
Nấu một bữa tối giản dị cho chính mình. Không cần tiệc tùng hay bàn ăn thịnh soạn, chỉ một bữa tối tự nấu theo đúng khẩu vị. Việc tự tay chuẩn bị món ăn giúp bạn chậm lại và tận hưởng khoảnh khắc riêng. Đó là cách thưởng cho bản thân bằng sự chăm sóc nhỏ mà ý nghĩa.
|
Đi dạo, chạy bộ gần nhà. Thay vì chen vào phố xá rực rỡ, bạn có thể chọn công viên hoặc con đường yên tĩnh gần nơi sinh sống. Không khí se lạnh và không gian rộng rãi đem lại cảm giác thư giãn bất ngờ. Một vòng dạo nhẹ cũng giúp bạn “nạp pin” sau quãng thời gian bận rộn.
|
Tự làm một hoạt động thư giãn tại nhà. Bạn có thể ngồi thiền, viết nhật ký, nghe một playlist nhẹ hoặc thử vẽ linh tinh. Những hoạt động đơn giản nhưng mang tính chữa lành cao giúp tâm hồn lắng lại. Đây là cách “trốn Giáng sinh” vừa kín đáo vừa nuôi dưỡng năng lượng tích cực.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.