'Trốn' Giáng sinh nhẹ nhàng với 6 gợi ý cho người thích yên tĩnh

  • Thứ bảy, 6/12/2025 09:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giáng sinh không chỉ có ánh đèn rực rỡ, các bữa tiệc náo nhiệt. Với người thích sự lặng im, đây còn là thời điểm để tạm rời khỏi ồn ào, tận hưởng kỳ nghỉ lễ riêng tư, thư thái.

tron giang sinh anh 1

Ở nhà đọc một cuốn sách dài. Không khí lễ hội đôi khi khiến bạn choáng ngợp, và một cuốn sách hay là nơi trú ẩn nhẹ nhàng nhất. Hãy chọn thể loại bạn yêu thích, pha thêm tách trà nóng hay ngâm bồn tắm và tận hưởng vài giờ bình yên. Một đêm Giáng sinh “trốn” bằng cách đọc sách đôi khi mang lại sự an yên đúng nghĩa.
tron giang sinh anh 2

Tắt thông báo, dành một ngày “offline”. Giảm bớt kết nối để cảm nhận sự tĩnh lặng thật sự. Nếu được nghỉ trong dịp lễ này, bạn có thể tắt toàn bộ thông báo, hạn chế mạng xã hội và dành thời gian cho bản thân. Đây là cách đơn giản để giữ cho tâm trí trong trẻo trước nhịp độ náo nhiệt cuối năm.
tron giang sinh anh 3

Dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống. Dọn dẹp phòng ốc là cách hữu hiệu để “trốn” khỏi bầu không khí lễ hội bên ngoài. Sắp xếp lại bàn làm việc, thay ga giường mới hay đơn giản là lau dọn một góc nhỏ. Một không gian gọn gàng giúp bạn thấy thư thái và bắt đầu năm mới nhẹ nhàng hơn.
tron giang sinh anh 4

Nấu một bữa tối giản dị cho chính mình. Không cần tiệc tùng hay bàn ăn thịnh soạn, chỉ một bữa tối tự nấu theo đúng khẩu vị. Việc tự tay chuẩn bị món ăn giúp bạn chậm lại và tận hưởng khoảnh khắc riêng. Đó là cách thưởng cho bản thân bằng sự chăm sóc nhỏ mà ý nghĩa.
tron giang sinh anh 5

Đi dạo, chạy bộ gần nhà. Thay vì chen vào phố xá rực rỡ, bạn có thể chọn công viên hoặc con đường yên tĩnh gần nơi sinh sống. Không khí se lạnh và không gian rộng rãi đem lại cảm giác thư giãn bất ngờ. Một vòng dạo nhẹ cũng giúp bạn “nạp pin” sau quãng thời gian bận rộn.
tron giang sinh anh 6

Tự làm một hoạt động thư giãn tại nhà. Bạn có thể ngồi thiền, viết nhật ký, nghe một playlist nhẹ hoặc thử vẽ linh tinh. Những hoạt động đơn giản nhưng mang tính chữa lành cao giúp tâm hồn lắng lại. Đây là cách “trốn Giáng sinh” vừa kín đáo vừa nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Hội độc thân tận hưởng Giáng sinh một mình thế nào cho 'chill'?

Dù không hẹn hò hay tiệc tùng, người độc thân vẫn có thể tận hưởng Giáng sinh thật chill bằng những trải nghiệm đơn giản nhưng ý nghĩa.

48:2862 hôm qua

Mai An

Ảnh minh họa: Pexels

trốn giáng sinh giáng sinh trốn yên tĩnh nhẹ nhàng

    Hoi chung 'noi buon Giang sinh' la gi? hinh anh

    Hội chứng 'nỗi buồn Giáng sinh' là gì?

    13:00 3/12/2025 13:00 3/12/2025

    0

    Giáng sinh thường được miêu tả là mùa vui tươi, nhưng nhiều người lại cảm thấy tâm trạng thay đổi rõ rệt khi những ngày lễ hội đến gần.

    Mua sam Giang sinh du bao bung no hinh anh

    Mua sắm Giáng sinh dự báo bùng nổ

    12:00 1/12/2025 12:00 1/12/2025

    0

    Hàng năm, khi các cửa hàng bắt đầu trang hoàng lấp lánh là lúc người Mỹ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, đồng thời tạo động lực lớn cho nền kinh tế mang tên "chi tiêu dịp lễ".

