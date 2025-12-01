Mua sắm Giáng sinh dự báo bùng nổ

Hàng năm, khi các cửa hàng bắt đầu trang hoàng lấp lánh là lúc người Mỹ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, đồng thời tạo động lực lớn cho nền kinh tế mang tên "chi tiêu dịp lễ".

Hoạt động mua sắm mùa lễ hội chiếm 1/5 doanh số bán lẻ hàng năm tại Mỹ.

Dù là quà tặng, hàng tạp hóa hay đồ dùng, hoạt động mua sắm Giáng sinh của người tiêu dùng vào tháng 11 và tháng 12 đều có tác động sâu sắc đến nền kinh tế Mỹ, chiếm tới khoảng 1/5 doanh số bán lẻ hàng năm.

Năm nay, tác động đó được dự đoán có thể đạt đến mức độ lịch sử, theo Lee McPheters - giáo sư nghiên cứu kinh tế danh dự tại Trường Kinh doanh WP Carey thuộc Đại học Bang Arizona và giám đốc Trung tâm Triển vọng Kinh tế JPMorgan Chase của trường.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) dự báo mùa mua sắm lễ hội đầu tiên của quốc gia sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ USD , bất chấp những biến động kinh tế phức tạp - từ lạm phát, thuế quan đến sa thải nhân viên và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng.

Các chuyên gia dự báo người tiêu dùng vẫn chi tiền mua sắm với tâm lý "vui vẻ ngày lễ".

Đằng sau những con số lạc quan là sự "cân bằng tinh tế" giữa lạc quan và kiềm chế. Tóm lại, người dân muốn ăn mừng, nhưng họ đang theo dõi giá cả sát sao hơn bao giờ hết.

McPheters từ lâu đã phân tích các xu hướng định hình Arizona và nền kinh tế quốc gia, theo dõi cách các yếu tố như việc làm, lạm phát và niềm tin của người tiêu dùng tác động đến các quyết định chi tiêu hàng ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với ASU News, McPheters thảo luận về cách thương mại điện tử đã thay đổi hoạt động mua sắm dịp lễ (tăng trưởng hơn 6 lần kể từ đầu những năm 2000) và lý do tại sao thẻ quà tặng vẫn là món quà được ưa chuộng nhất ở Mỹ.

Từ giá gà tây trong Lễ Tạ ơn đến tâm lý "vui vẻ ngày lễ", McPheters đưa ra triển vọng dựa trên dữ liệu nhưng vẫn đầy hy vọng cho mùa lễ sắp tới, làm sáng tỏ không chỉ nơi người Mỹ sẽ chi tiền mà còn cả việc chi tiêu đó tiết lộ điều gì về tình trạng thực sự của nền kinh tế.

Theo giáo sư, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, chi tiêu tiêu dùng luôn chiếm khoảng 70% tổng nền kinh tế Mỹ, tính theo tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, có một mô hình theo mùa đáng chú ý: hai tháng lễ hội tháng 11 và tháng 12 thường chiếm khoảng 20% ​​chi tiêu bán lẻ hàng năm.

Cục Thống kê Dân số Mỹ bắt đầu theo dõi thương mại điện tử vào năm 2000, khi Internet trở nên phổ biến hơn, và sự tăng trưởng kể từ đó thật đáng kinh ngạc. Trong quý 4/2004, thương mại điện tử chỉ chiếm 2,4% doanh số bán lẻ. Ngay cả khi đó, quý 4 vẫn là quý tăng trưởng mạnh nhất trong năm của thương mại điện tử, và xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đến năm 2024, con số này đã tăng vọt lên 17,8% doanh số bán lẻ, tăng gấp 6 lần trong 20 năm.

Khi điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, người tiêu dùng bắt đầu sử dụng mạng để so sánh giá cả tại cửa hàng. Đến năm 2010, khoảng 25% giao dịch mua sắm dịp lễ được thực hiện trực tuyến. Năm 2015, doanh số bán hàng trực tuyến trong dịp Black Friday lần đầu tiên vượt doanh số bán hàng tại cửa hàng. Hiện nay, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia dự đoán 55% người tiêu dùng sẽ mua sắm trực tuyến vào dịp lễ năm 2025.

Thẻ quà tặng vẫn là món quà được lựa chọn dịp Giáng sinh năm nay.

"Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia dự đoán mùa mua sắm lễ hội đầu tiên sẽ đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2025 - tăng khoảng 4% so với mức ước tính 976 tỷ USD vào năm 2024. Các nguồn khác, bao gồm Mastercard và Deloitte, dự kiến ​​mức tăng trưởng vừa phải hơn, khoảng 3,5%", Giáo sư McPheters nhấn mạnh.

Theo khảo sát năm 2025 của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, 50% người tiêu dùng Mỹ thích nhận thẻ quà tặng làm quà tặng, một con số không thay đổi trong 5 năm qua.

"Điều này hoàn toàn hợp lý với các nhà kinh tế vì nó mang lại sự lựa chọn tối đa cho người nhận, luôn được coi là một yếu tố tích cực. Các loại quà tặng phổ biến khác bao gồm quần áo, sách và phương tiện truyền thông, đồ dùng cá nhân, thiết bị điện tử và đồ gia dụng", vị giáo sư giải thích.

Một điều đáng lưu ý là thẻ quà tặng không được tính vào doanh số bán lẻ cho đến khi chúng được đổi, điều này có thể khiến một số khoản chi tiêu bị đẩy sang năm sau.

Theo giáo sư, "đám mây" bất ổn bao trùm nền kinh tế là một mối lo ngại lớn. Niềm tin của người tiêu dùng đang ở mức rất thấp, và tỷ lệ sa thải đang ở mức cao nhất kể từ năm 2009. Lạm phát đã giảm so với mức đỉnh điểm năm 2022, nhưng chi phí sinh hoạt chung vẫn ở mức cao.

Thêm vào đó, thuế quan đã làm tăng chi phí hàng hóa nhập khẩu, chẳng hạn như đồ chơi và đồ trang trí từ Trung Quốc. Do đó, người tiêu dùng đang mua sắm thông minh hơn và tìm kiếm các chương trình giảm giá. Chi tiêu trực tuyến dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 8% trong năm nay, khi người tiêu dùng so sánh giá cả và săn lùng những ưu đãi tốt nhất.

"Bất chấp những lo ngại và bất mãn về nền kinh tế, các cuộc khảo sát cho thấy người tiêu dùng đã sẵn sàng chi tiêu trong mùa lễ sắp tới. Cũng như các mùa lễ trước, các nhà phân tích dự đoán người tiêu dùng sẽ gạt bỏ sự bi quan và chi tiêu mạnh tay trong kỳ nghỉ - để tận hưởng cảm giác bình thường và sự thoải mái của 'một kỳ nghỉ lễ vui vẻ'", ông nói.