Công ty 'lĩnh đạn' vì trùng tên agency TP.HCM kỷ luật sinh viên

Nhận loạt phẫn nộ, Facebook hủy bỏ tích xanh, tài khoản bị báo cáo là loạt hậu quả mà công ty trùng tên với agency công khai kỷ luật thực tập sinh phải hứng chịu trong 2 ngày qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 30/11, đại diện công ty V. (trụ sở ở phường Cầu Giấy, Hà Nội - trùng tên với agency kỷ luật thực tập sinh tại TP.HCM), cho biết làn sóng thả phẫn nộ bất chấp từ phía người dùng là rào cản lớn đối với công việc kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 ngày qua.

Người đại diện cho biết agency liên quan đến câu chuyện gây xôn xao đã khóa/ẩn tài khoản. Do đó, nhiều người dùng đã thẳng tay báo cáo trang, nhắn tin trực tiếp công kích, dù công ty đã lên bài đính chính.

"Đây là trang chính thức của công ty, làm việc rất nhiều với các đối tác tiếp thị liên kết. Sự việc trên khiến uy tín của chúng tôi giảm đi rất nhiều. Dấu tích xanh là công sức của đội ngũ trong nhiều năm liền cũng đã mất vì sự nhầm lẫn này", người đại diện nói.

Trước đó, ngày 29/11, fanpage có 7.800 lượt theo dõi của công ty V. (Hà Nội) bị nhiều người dùng mạng xã hội tràn vào để chỉ trích, thả phẫn nộ. Nguyên nhân là nhiều dân mạng nhầm tưởng đây là agency V. (TP.HCM) gây ra vụ lùm xùm.

Bài đính chính của công ty V. (Hà Nội) tối 29/11.

Tình trạng này khiến công ty V. (Hà Nội) buộc đăng tải thông báo khẩn vào tối 29/11, khẳng định công ty hoàn toàn không liên quan đến sự việc tại TP.HCM và kêu gọi cộng đồng mạng tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh gây tổn hại đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

"Chúng tôi hiểu sự phẫn nộ của các bạn trước những hành xử không đẹp với thực tập sinh. Một cái click chuột của các bạn theo 'trend', nhưng để lại hậu quả lớn cho chén cơm manh áo của bao nhiêu nhân sự tại công ty", phía doanh nghiệp bày tỏ.

Sự việc công ty truyền thông tại TP.HCM kỷ luật công khai thực tập sinh (là sinh viên ĐH Văn Lang) được lan truyền vào ngày 28/11. Đơn vị nhận làn sóng chỉ trích vì đăng tải văn bản nêu rõ họ và tên, khoa, trường theo học, đồng thời chạy quảng cáo bài đăng.

Công ty đánh giá nữ sinh viên "thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, có lời lẽ thách thức cán bộ hướng dẫn" dẫn đến quá trình thực tập không được công nhận và thu hồi giá trị pháp lý giấy xác nhận thực tập.

Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, doanh nghiệp đã khóa bình luận, ẩn bài viết khỏi fanpage và đăng thông báo xin lỗi sinh viên, nhà trường ngày 29/11.

Văn bản quyết định kỷ luật của công ty truyền thông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều cùng ngày, đại diện ĐH Văn Lang nhận định việc đăng tải chi tiết thông tin cá nhân của thực tập sinh lên các nền tảng công khai bị coi là không phù hợp với các quy định hiện hành.

Trường cũng lưu ý rằng vị trí thực tập sinh không giữ vai trò trọng yếu trong doanh nghiệp, mọi biện pháp xử lý kỷ luật lẽ ra phải được giải quyết hoàn toàn trong khuôn khổ nội bộ, thay vì bị công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Vụ việc tiếp tục thu hút nhiều ý kiến về cách ứng xử giữa doanh nghiệp và thực tập sinh, cũng như giới hạn của việc công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội trong bối cảnh khủng hoảng truyền thông.