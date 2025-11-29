Mỹ nhân bóng chuyền từng suýt giải nghệ thay Bích Tuyền dự SEA Games

Danh sách 14 VĐV của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 2025 đã được công bố.

Danh sách 14 vận động viên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan đã được công bố. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Ngọc Dũng và Nguyễn Trọng Linh, đội tuyển có lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên ở lần tham dự SEA Games này, đối chuyền Bích Tuyền không góp mặt. Đây là tổn thất lớn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi mà Bích Tuyền có đóng góp lớn trong 2 năm qua, đặc biệt là chức vô địch chặng 2 của SEA V.League 2025.

Bích Tuyền chính thức không tham dự SEA Games 33.

Thay thế Bích Tuyền trong danh sách các đối chuyền được triệu tập dự SEA Games là Đặng Thị Kim Thanh. Mỹ nhân bóng chuyền từng có ý định giải nghệ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, cô quyết định trở lại thi đấu và thể hiện phong độ xuất sắc, được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam.

Ở danh sách tham dự SEA Games 33 của tuyển bóng chuyền Việt Nam, vị trí chủ công gồm Trần Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh và Bùi Thị Ánh Thảo, nổi bật với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hàng phụ công gồm Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Trần Thị Bích Thuỷ và Lưu Thị Huệ.

Đặng Thị Kim Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam.

Ở vị trí đối chuyền, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có Đặng Thị Kim Thanh và Hoàng Thị Kiều Trinh, trong khi đó chuyền hai gồm Võ Thị Kim Thoa và Đoàn Thị Lâm Oanh. Bộ đôi libero của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Nguyễn Khánh Đang và Lê Thị Yến. Đội tuyển Việt Nam bước vào SEA Games 33 với quyết tâm chinh phục tấm HCV.

Trần Thị Thanh Thúy và Bích Thủy hiện không có mặt ở Việt Nam do đang ở Nhật Bản. Thanh Thúy đang khoác áo CLB Gunma Green Wings trong khi Bích Thủy vừa mới gia nhập Okayama Seagulls. 2 tay đập này sẽ hội quân với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào đầu tháng sau.

Thanh Thúy và Bích Thủy được câu lạc bộ chủ quản ở Nhật Bản cho phép tham dự SEA Games 33.

Tại SEA Games 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Malaysia và Myanmar. Thầy trò HLV Tuấn Kiệt sẽ gặp Myanmar ở trận ra quân vào ngày 10/12 (15h00). Sau đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia (11/12, 12h30) và Indonesia (12/12, 12h30).

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công: Trần Thị Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo;

Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh;

Phụ công: Trần Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Lưu Thị Huệ;

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa;

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.