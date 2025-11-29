Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quán quân, á quân Đường lên đỉnh Olympia thành danh ở Australia

  • Thứ bảy, 29/11/2025 08:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đạt thành tích cao tại Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thành Vinh, Phan Mạnh Tân, Lê Vũ Hoàng hay Hồ Đắc Thanh Chương đều có sự nghiệp thành công ở nước ngoài.

duong len dinh olympia anh 1

Ngày 18/11, Nguyễn Thành Vinh - á quân Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên - được Research Magazine, ấn phẩm thường niên của tờ báo The Australian, vinh danh là một trong 250 nhà nghiên cứu hàng đầu Australia. Theo đó, Phó giáo sư tại Trường Hóa học thuộc ĐH New South Wales (UNSW) là người có ảnh hưởng nhất lĩnh vực nghiên cứu Hóa hữu cơ. Ảnh: UNSW.
duong len dinh olympia anh 2

Khi tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thành Vinh là học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau đó, anh được khán giả biết đến nhiều hơn khi vào vai Nam “thư sinh” trong bộ phim Phía trước là bầu trời (2001). Ảnh: VTV.
duong len dinh olympia anh 3

Xuất hiện trong chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia hôm 18/10, Hồ Đắc Thanh Chương - quán quân năm thứ 16 - thu hút sự chú ý khi chia sẻ về công việc hiện tại ở Google Sydney (Australia). Theo giới thiệu, chàng trai sinh năm 1999 trở thành nhân viên của ông lớn công nghệ từ năm 2023 đến nay. Ảnh: Ho Dac Thanh Chuong/Facebook.
duong len dinh olympia anh 4

Hồ Đắc Thanh Chương là cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế. Anh được xem là một trong những thí sinh đặc biệt của Đường lên đỉnh Olympia khi nắm giữ điểm số cao nhất ở trận chung kết với 340 điểm. Đầu năm 2018, Thanh Chương sang Australia theo học ngành Kỹ sư phần mềm tại ĐH Công nghệ Swinburne. Từng chia sẻ về cuộc sống ở xứ sở chuột túi, anh cho biết đã trải qua công việc bồi bàn, phụ bếp hay gia sư ở trung tâm và học được cách chăm sóc bản thân nhiều hơn khi sống tự lập. Ảnh: Việt Hùng.
duong len dinh olympia anh 5

Với tấm bằng tiến sĩ Công nghệ thông tin, Phan Mạnh Tân - quán quân năm thứ 2 - từ chối lời mời ở lại giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH Công nghệ Swinburne (Australia), quyết định đầu quân cho Tập đoàn IBM (tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ). Hiện, anh giữ vị trí kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software. Ảnh: FBNV.
duong len dinh olympia anh 6

Phan Mạnh Tân là học sinh xuất sắc của lớp chuyên Toán, THPT chuyên Hà Tĩnh. Bên cạnh danh hiệu tại Đường lên đỉnh Olympia, anh từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Ngoài sự nghiệp thành đạt nơi xứ người, Phan Mạnh Tân hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc với vợ và hai con trai. Ảnh: VTV.
duong len dinh olympia anh 7

Lê Vũ Hoàng - quán quân năm thứ 6 - là chủ công ty công nghệ có trụ sở ở cả Australia lẫn Việt Nam, từng hợp tác nhiều "ông lớn" như Google hay Amazon. Năm 2021, công ty của anh từng nhận được một khoản đầu tư trị giá 150 tỷ đồng từ Celesta - một trong những quỹ đầu tư về công nghệ chuyên sâu và đột phá hàng đầu thế giới. Ảnh: FBNV.
duong len dinh olympia anh 8

Từng là cậu học trò nghèo ở THPT số 1 Bố Trạch (Quảng Bình cũ), Lê Vũ Hoàng gặt hái nhiều thành công sau cuộc thi Olympia khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh hiện sống hạnh phúc bên vợ và hai con, một trai một gái, trong căn biệt thự rộng gần 1.000 m2 ở Sydney (Australia) và thường được ca ngợi là một trong những thí sinh Olympia thành đạt, giàu có nhất. Ảnh: VTV.

