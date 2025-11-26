Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 1 'có ảnh hưởng nhất Australia'

Nguyễn Thành Vinh, hiện là Phó giáo sư tại Trường Hóa học thuộc ĐH New South Wales, vừa được tạp chí Australia vinh danh là người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Nguyễn Thành Vinh - Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất - được Research Magazine vinh danh là người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu mình theo đuổi. Ảnh: UNSW.

Ngày 18/11, tạp chí Research Magazine, ấn phẩm thường niên của The Australian, vinh danh 250 nhà nghiên cứu hàng đầu Australia trong các lĩnh vực, chia thành 8 ngành lớn.

Trong danh sách này, có 6 cái tên của các nhà nghiên cứu người Việt Nam, nổi bật là Nguyễn Thành Vinh - á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

Cụ thể, ông Dinh Phan, Phó giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh La Trobe thuộc ĐH La Trobe, có ảnh hưởng nhất lĩnh vực Nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Theo giới thiệu từ trang web của trường, trước khi gia nhập ĐH La Trobe, ông từng giữ các vị trí giảng dạy tại ĐH Deakin, ĐH Monash và ĐH Taylor.

Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm kinh tế tài chính, định giá tài sản, dự báo, tài chính năng lượng và tài chính doanh nghiệp. Ông đã công bố hơn 45 bài báo trên các tạp chí chất lượng cao, được bình duyệt quốc tế, xếp hạng A*, A hoặc Q1. Năm 2020, ông Dinh Phan được The Australian vinh danh là "Ngôi sao đang lên" và là một trong 40 nhà nghiên cứu trẻ hàng đầu - và một trong 5 Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý.

Bà Sara Quach được vinh danh là người có ảnh hưởng nhất lĩnh vực Nghiên cứu marketing. Ảnh: Sara Quach/LinkedIn.

Bà Sara Quach Thaichon, Phó giáo sư tại khoa Marketing thuộc ĐH Griffith, được vinh danh có ảnh hưởng nhất lĩnh vực Nghiên cứu marketing. Bà bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình bằng cách xem xét mối quan hệ giữa các công ty và khách hàng, tìm hiểu sự dao động của lòng trung thành với thương hiệu, đây chính là trọng tâm trong luận án tiến sĩ của bà, được hoàn thành tại Đại học Công nghệ Swinburne.

Ông Vinh Nguyen (Nguyễn Thành Vinh), Phó giáo sư tại Trường Hóa học thuộc ĐH New South Wales (UNSW), là người có ảnh hưởng nhất lĩnh vực nghiên cứu Hóa hữu cơ. Ông là gương mặt quen thuộc tại Việt Nam khi là á quân Đường lên đỉnh Olympia. Vinh Nguyen còn được yêu mến qua vai diễn Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời.

Năm 2013, Vinh Nguyen chuyển đến Đại học Curtin (Perth) để thành lập nhóm nghiên cứu độc lập của riêng mình. Năm 2015, ông lại chuyển đến UNSW (Sydney) để đảm nhận vị trí Giảng viên/Nghiên cứu viên ARC DECRA tại Khoa Hóa học. Ông được thăng chức lên giảng viên cao cấp vào năm 2018 và bắt đầu Chương trình học bổng ARC Future vào năm 2019. Ông trở thành Phó giáo sư vào năm 2021.

Ông Thuc Duy Le, Phó giáo sư ngành khoa học máy tính ở ĐH South Australia, được vinh danh là người có ảnh hưởng nhất ở ngành Tin sinh học và Sinh học tính toán. Nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển các phương pháp AI Nhân quả và ứng dụng của chúng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong Tin sinh học. Tin sinh học là một lĩnh vực liên ngành, tích hợp kiến ​​thức từ Khoa học Máy tính, Toán học và Thống kê để giải quyết các vấn đề sinh học.

Nhà khoa học gốc Việt tiếp theo được vinh danh là Kiet Tieu, Giáo sư cấp cao Đại học Wollongong - người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí. Ông lấy bằng cử nhân và tiến sĩ tại ĐH Western Australia vào các năm 1969 và 1974, sau đó công tác ở ĐH Wollongong từ năm 1982 cho tới hiện tại.

Ông Bui Minh, Phó giáo sư tại Trường Khoa học máy tính thuộc ĐH Quốc gia Australia, được vinh danh là người có ảnh hưởng nhất trong ngành Sinh học tiến hóa. Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Máy tính (2001) tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạc sĩ Khoa học Máy tính Ứng dụng (2005) tại Đại học Freiburg (Đức) và Tiến sĩ Tin sinh học (2009) tại Đại học Vienna (Áo).

Bui Minh dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế cùng phát triển phần mềm IQ-TREE được sử dụng rộng rãi, đã giành giải thưởng Eureka năm 2023. Ứng dụng của IQ-TREE rất đa dạng, từ việc xác định các biến thể mới của virus corona gây ra đại dịch Covid-19 đến việc tìm hiểu nguồn gốc sự sống trên trái đất hàng tỷ năm trước.