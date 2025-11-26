Đàn vịt 'lạc trôi' theo lũ dữ đến resort 5 sao ở Nha Trang giờ ra sao?

Đàn vịt bị trôi đến khu nghỉ dưỡng ở đảo Hòn Tre được du khách cho ăn pizza, sáng tắm biển, chiều bơi ao, theo tiết lộ của đại diện đơn vị.

Đàn vịt cập khu nghỉ dưỡng 5 sao chiều 25/11.

Chiều 25/11, khuôn viên một khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa) xuất hiện một đàn vịt hơn chục con đi lại trên bãi biển, sau khi lũ lụt vừa qua. Hình ảnh những con vịt lạch bạch đi lại trên bãi cát trắng, hồ cảnh quan và khu vực bể bơi nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết sau một ngày lạc trên đảo, đàn vịt đã tách thành từng nhóm nhỏ, di chuyển khắp resort từ khu vui chơi giải trí, quanh hồ trong khu vực spa cho đến biệt thự riêng biệt, sân golf.

"Du khách rất thích thú trước sự xuất hiện của đàn vịt. Nhiều người ghi lại khoảnh khắc chúng bì bõm sau khi tắm biển, thậm chí có người còn mua pizza cho chúng ăn. Ban đầu có 8 con bơi trong ao, nhưng hiện tại chỉ còn 3-5 con còn lại đi loanh quanh đâu đó trong khu nghỉ dưỡng", người đại diện cho hay.

Đàn vịt hơn chục con bơi trong trong ao gần khu vực spa và đi loanh quanh trong resort.

Khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây chính là đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt lịch sử ngày 18/11. Tuy nhiên, phía resort cho biết vẫn chưa thể khẳng định thông tin này.

Hiện, đơn vị vẫn chưa có phương án gì với đàn vịt, vẫn để chúng tự do đi lại trong khuôn viên.

"Đây là nhân chứng sống của lũ lịch sử ở Nha Trang đấy", "Không biết cả đàn đã trải qua những gì để đến được đây"... là một số bình luận của người dùng khi resort chia sẻ thông tin trên Fanpage ngày 25/11.

