Khánh Hòa thông báo về hoạt động cứu trợ sau mưa lũ

MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thông báo 48 đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ tại các xã, phường bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng nhu cầu của người dân.

Toàn cảnh tái thiết cuộc sống ở Nha Trang sau lũ dữ Sau trận lũ lịch sử, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố, khu vực ngập úng để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm từ khắp các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều chuyến xe kèm theo hàng hóa, vật dụng, lương thực thực phẩm, thuốc men đến hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân khi đến địa phương hoạt động cứu trợ không thông qua chính quyền các cấp để nắm rõ thông tin các nơi, các địa điểm cần hỗ trợ, dẫn đến hàng cứu trợ nơi thừa, nơi thiếu.

Để tránh tình trạng lãng phí, kém hiệu quả và tổ chức tốt công tác phân phối, điều tiết hàng cứu trợ theo đúng quy định của pháp luật, ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã công bố danh sách 48 đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ tại các xã, phường bị thiệt hại. Cụ thể:

Danh sách 48 đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ tại các xã, phường bị thiệt hại của tỉnh Khánh Hòa sau mưa lũ.

Bên cạnh nắm được chính xác đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ, các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm phải thông qua chính quyền địa phương khi công bố các tiêu chuẩn tiêu chí để người dân được nhận các mức hỗ trợ. Điều này nhằm tránh sự phô trương, đánh bóng tên tuổi gây xáo trộn xã hội ảnh hưởng đến các chủ trương chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương hiện nay.

Ngoài ra, mỗi người dân và các đoàn từ thiện cũng cần cảnh giác trước các thông tin, kêu gọi quyên góp từ thiện không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các quy định của pháp luật, lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi, xuyên tạc, công kích, cản trở chính quyền các cấp trong tiếp nhận, phân phối, điều tiết hàng cứu trợ.

Trước đó, ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định ban hành tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 60 triệu đồng/nhà. Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30 triệu đồng/nhà.

Tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định hỗ trợ người thuộc hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn 1 triệu đồng/người/hộ; học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ này được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Theo báo cáo mới nhất về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh (tính đến 9h ngày 25/11) của Tỉnh ủy Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 căn nhà bị hư hỏng.

Mưa lũ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng hơn 4.830 tỷ đồng . Ngoài ra, đợt mưa lũ còn khiến 16.321 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; 2.050 gia súc, 174.359 gia cầm các loại bị chết, trôi; 222,7 ha nuôi ao đìa, 96 bè nuôi và 826 ô lồng bị cuốn trôi.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang tập trung cao độ triển khai lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, vệ sinh môi trường, hỗ trợ dân khắc phục nhà cửa, hệ thống cơ sở hạ tầng…. theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư (tại buổi làm việc với tỉnh), Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại để triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Khách Tây xắn tay dọn rác ở bờ biển Nha Trang Chloe Vladimir (du khách Nga) cùng bạn gái dành 5 tiếng dọn rác ở bờ biển Nha Trang ngày 23/11. Nhiều người nước ngoài cũng chung tay cùng cư dân địa phương khắc phục hậu quả của lũ kỷ lục.