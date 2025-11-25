Garage quá tải, người dân Nha Trang phải gửi ôtô ngâm nước vào TP.HCM

Hàng loạt ôtô ngập nước vào khoang máy, chập điện, hư hệ thống điều hòa đẩy nhu cầu sửa chữa tăng đột biến ở Nha Trang, sau trận lũ lịch sử.

Toàn cảnh tái thiết cuộc sống ở Nha Trang sau lũ dữ Sau trận lũ lịch sử, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố, khu vực ngập úng để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Đã 4 ngày trôi qua kể từ trận mưa lũ ngày 21/11, chiếc sedan của anh Thái Hoàng (ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị ngập gần nửa bánh xe vẫn nằm im. Anh Hoàng cho biết đã liên hệ nhiều garage nhưng đều bị từ chối với lý do quá tải.

"Tôi gọi khoảng 4 cơ sở liền, nơi nào cũng bảo ít nhất một tuần nữa mới nhận. Có chỗ trả lời thẳng: 'Hiện bên em đang quá tải, xe ngập nước vui lòng đợi một tháng sau ạ'. Nghe xong tôi khá sốt ruột vì phải đưa đón con đi học và chạy công việc cho gia đình", anh nói.

Gửi xe ngâm nước vào TP.HCM

Không riêng anh Hoàng, nhiều chủ xe khác ở Nha Trang phải kiên nhẫn cẩu xe đến garage từ sớm, hy vọng "chen" được vào danh sách chờ.

Chị Thu Hiền, một chủ xe khác ở Nha Trang, kể rằng chiếc SUV của chị bốc mùi ẩm mốc sau một đêm ngập quá nóc.

"Tôi tưởng chỉ cần vệ sinh nội thất, ai ngờ thợ bảo nước đã ngấm dưới sàn, phải tháo toàn bộ ghế ra để sấy. Nghe chi phí gần 11 triệu đồng mà tôi choáng", chị kể.

Chị Uyên đưa ôtô vào TP.HCM ngày 23/11 để sửa chữa nhanh chóng. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, kể cả chị Hiền có trả nhiều hơn số tiền đó cũng chưa có garage nào sẵn sàng nhận xe lúc này. "Biết càng để xe lâu thì càng hỏng nặng hơn nên tôi thêm lo", chị chia sẻ.

Thậm chí, một số người dân đành gửi xe hơn 400 km vào TP.HCM với hy vọng ôtô được sửa nhanh chóng.

Trường hợp của chị Ngô Nguyễn Lệ Uyên (34 tuổi, sống tại chung cư CT4B Vĩnh Điềm Trung, phường tây Nha Trang) là một ví dụ. Sau khi được hãng tư vấn, chị quyết định cẩu xe vào cửa hàng ở Thủ Đức (TP.HCM) sửa chữa.

"Đưa xe vào TP.HCM là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Trưa 23/11 hãng đến chung cư bốc xe, ngày 24/11 đã được vệ sinh ở xưởng. Nếu để xe ở Nha Trang, tôi không chắc khi nào mới đến lượt mình. Tôi rất biết ơn vì giai đoạn mưa lũ lại được hãng hỗ trợ miễn phí. Xung quanh nhà vẫn còn rất nhiều xe nằm la liệt, nhìn xót xa", chị Uyên nói.

Hơn 20 cuộc gọi kêu cứu ôtô một ngày

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, phần lớn garage ôtô tại Nha Trang đều trong tình trạng quá tải hoặc tạm ngưng để tập trung xử lý những ca ngập nặng. Nhiều cơ sở nhỏ nhận số lượng xe hạn chế vì không đủ nhân sự và máy móc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ông Nông Văn Tâm, chủ Garage Auto Nice Car (nằm trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Nam Nha Trang) cho biết mỗi ngày có hơn 20 cuộc gọi cần sửa xe do ngập nước. Song, đơn vị đã quá tải từ 3 ngày trước và chỉ cố gắng nhận thêm những khách hàng lâu năm.

Bên trong một chiếc ôtô ngập nước đang chờ sửa chữa tại Nice Car. Ảnh: NVCC.

Tình trạng khách hàng tăng đột biến buộc ông Tâm huy động phải huy động nhân viên tăng ca, làm ngày làm đêm. Tuy nhiên, xưởng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu của khách.

"Bên cạnh những xe hư hỏng do ngập nước, chúng tôi tiếp nhận nhiều ôtô bị tàn phá do va quẹt, cần làm đồng sơn và xe bảo dưỡng định kỳ. Đối với phương tiện cần bảo dưỡng, tôi tư vấn khách hàng cố gắng hoãn lại để ưu tiên ôtô bị ngập nước. Bởi xe vào nước càng ngâm lâu càng phát sinh nhiều vấn đề khác", ông Tâm nói.

Garage ôtô của ông Trần Minh Việt cũng rơi vào tình trạng kín khách từ sáng đến tối muộn. Xưởng rộng hơn 60 m2 nhưng bên trong đã chật kín hơn chục xe ngập nước chờ xử lý. Cơ sở tiếp nhận 21 ôtô bị hỏng chỉ 3 ngày sau khi nước rút, trong khi ngày thường, đơn vị chỉ nhận 2-3 chiếc/ngày để đảm bảo công việc suôn sẻ.

"Chúng tôi sửa chữa song song nhiều xe một lúc, khoảng 2 tuần sẽ xong và hoàn trả cho khách. Nếu xe ngập mới đến sàn, chi phí sẽ ít hơn 3 triệu đồng. Còn ngập cả xe thì sẽ tốn hơn 10 triệu đồng", ông Việt nói.

Các thợ sửa xe lành nghề nhận định tình trạng ngập kéo dài khiến ôtô dễ bị oxy hóa, chập mạch, mốc nội thất. Để xử lý, thời gian phải mất khoảng 7-10 ngày (nếu trời nắng đẹp) bao gồm tháo thảm, hút ẩm sàn, vệ sinh giắc điện, thay dầu máy, dầu hộp số, kiểm tra ECU và sấy khoang nội thất. Trong trường hợp mưa liên tục, có thể mất đến nửa tháng, thậm chí một tháng.

Trên nhiều tuyến phố Nha Trang, cảnh tượng quen thuộc những ngày hậu mưa lũ là dòng xe cứu hộ nối đuôi nhau. Cảnh người dân đứng chờ trước cửa garage, vừa lo lắng vừa hy vọng chiếc xe sẽ được cứu kịp thời.