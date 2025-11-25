Người dân Quy Nhơn bần thần dọn lũ: 'Mọi thứ vẫn tan hoang lắm'

|
6h sáng 25/11, bầu trời Quy Nhơn (Gia Lai) có tia nắng đầu ngày. Mực nước tại một số khu vực bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trong 10 ngày tới, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp và lũ quét trên các sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, công trình đang thi công, cơ sở hạ tầng và hoạt động trên biển. Hình ảnh chụp biển Quy Nhơn lúc 6h sáng 25/11. Ảnh: Dũ Tuấn.
Đến 8h sáng, Quy Nhơn bắt đầu âm u trở lại. Ảnh: Tuấn Võ.
Trước đó, ngày 24/11, nhiều người dân ở phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc hốt hoảng vì nước dâng trở lại, dù bùn non từ đợt lũ trước (18/11) vẫn còn bám trên đường. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết mưa tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu sông Hà Thanh. Hình ảnh chụp trên cao phường Quy Nhơn Bắc 11h trưa 24/11, thời điểm tái ngập. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.
Tại khu vực tái ngập, người dân phường Quy Nhơn Bắc lội nước nhận đồ cứu trợ. Ghe, thuyền vẫn là phương tiện di chuyển chính vào những ngày này. Hình ảnh chụp lúc 11h trưa 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.
Mảnh vườn và lối vào nhà của một hộ dân ở Quy Nhơn bị lũ tàn phá. Võ Duyên, thành viên gia đình, cho biết cả nhà đã mất cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. "Nhưng mọi thứ vẫn còn tan hoang lắm. Một cơn bão, một cơn lũ để lại thiệt hại quá lớn", Duyên bần thần nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Mai Mang.
Trong khi đó, thời tiết TP Nha Trang khô ráo hoàn toàn vào sáng 25/11. Người dân dần trở lại cuộc sống thường nhật từ 3 ngày trước. Hình ảnh chụp một góc Nha Trang 14h30 chiều 24/11. Ảnh: Nguyễn Tri Huy.
Du khách hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng dọn dẹp bãi biển Nha Trang. Hiện tại, khu vực bãi tắm gần tháp Trầm Hương, đường Trần Phú đã sạch sẽ trở lại. Hình ảnh chụp 9h sáng 24/11. Ảnh: Quân Nguyễn.
Sáng 25/11, Công an xã Vĩnh Hải (Ninh Thuận cũ) phối hợp Tổ du lịch Vĩnh Hy tổ chức phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ bà con khó khăn do bão lũ tại trụ sở Ban Quản lý thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hoà. Đại diện công an xã Vĩnh Hải cho biết phiên chợ có tổng trị giá trị khoảng 150 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm thịt heo, gạo, nước mắm, xì dầu, rau xanh, trái cây, chả lụa, trứng, quần, áo mới... đồng thời hỗ trợ hơn 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi hộ 100.000 đồng. Ảnh: ANTV Khánh Hòa.
Người dân lựa hàng hóa tại phiên chợ 0 đồng sáng 25/11. Ảnh: ANTV Khánh Hòa.
