Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Người dân Quy Nhơn bần thần dọn lũ: 'Mọi thứ vẫn tan hoang lắm'

  • Thứ ba, 25/11/2025 15:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi người dân TP Nha Trang dần trở lại cuộc sống thường nhật, các hộ dân Quy Nhơn phấp phỏng trước nguy cơ tái ngập trong 10 ngày tới.

Toàn cảnh tái thiết cuộc sống ở Nha Trang sau lũ dữ Sau trận lũ lịch sử, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố, khu vực ngập úng để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
quy nhon anh 1

6h sáng 25/11, bầu trời Quy Nhơn (Gia Lai) có tia nắng đầu ngày. Mực nước tại một số khu vực bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trong 10 ngày tới, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp và lũ quét trên các sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, công trình đang thi công, cơ sở hạ tầng và hoạt động trên biển. Hình ảnh chụp biển Quy Nhơn lúc 6h sáng 25/11. Ảnh: Dũ Tuấn.

quy nhon anh 2

Đến 8h sáng, Quy Nhơn bắt đầu âm u trở lại. Ảnh: Tuấn Võ.

quy nhon anh 3

Trước đó, ngày 24/11, nhiều người dân ở phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc hốt hoảng vì nước dâng trở lại, dù bùn non từ đợt lũ trước (18/11) vẫn còn bám trên đường. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết mưa tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu sông Hà Thanh. Hình ảnh chụp trên cao phường Quy Nhơn Bắc 11h trưa 24/11, thời điểm tái ngập. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

quy nhon anh 4quy nhon anh 5quy nhon anh 6quy nhon anh 7

Tại khu vực tái ngập, người dân phường Quy Nhơn Bắc lội nước nhận đồ cứu trợ. Ghe, thuyền vẫn là phương tiện di chuyển chính vào những ngày này. Hình ảnh chụp lúc 11h trưa 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

quy nhon anh 8quy nhon anh 9quy nhon anh 10quy nhon anh 11

Mảnh vườn và lối vào nhà của một hộ dân ở Quy Nhơn bị lũ tàn phá. Võ Duyên, thành viên gia đình, cho biết cả nhà đã mất cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. "Nhưng mọi thứ vẫn còn tan hoang lắm. Một cơn bão, một cơn lũ để lại thiệt hại quá lớn", Duyên bần thần nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Mai Mang.

quy nhon anh 12

Trong khi đó, thời tiết TP Nha Trang khô ráo hoàn toàn vào sáng 25/11. Người dân dần trở lại cuộc sống thường nhật từ 3 ngày trước. Hình ảnh chụp một góc Nha Trang 14h30 chiều 24/11. Ảnh: Nguyễn Tri Huy.

quy nhon anh 13quy nhon anh 14quy nhon anh 15quy nhon anh 16

Du khách hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng dọn dẹp bãi biển Nha Trang. Hiện tại, khu vực bãi tắm gần tháp Trầm Hương, đường Trần Phú đã sạch sẽ trở lại. Hình ảnh chụp 9h sáng 24/11. Ảnh: Quân Nguyễn.

quy nhon anh 17

Sáng 25/11, Công an xã Vĩnh Hải (Ninh Thuận cũ) phối hợp Tổ du lịch Vĩnh Hy tổ chức phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ bà con khó khăn do bão lũ tại trụ sở Ban Quản lý thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hoà. Đại diện công an xã Vĩnh Hải cho biết phiên chợ có tổng trị giá trị khoảng 150 triệu đồng, gồm các nhu yếu phẩm thịt heo, gạo, nước mắm, xì dầu, rau xanh, trái cây, chả lụa, trứng, quần, áo mới... đồng thời hỗ trợ hơn 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi hộ 100.000 đồng. Ảnh: ANTV Khánh Hòa.

quy nhon anh 18

Người dân lựa hàng hóa tại phiên chợ 0 đồng sáng 25/11. Ảnh: ANTV Khánh Hòa.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Dậy từ 2h sáng, luộc 25.000 quả trứng gửi bà con vùng lũ

Suốt 3 ngày, căn nhà của Kim Huệ (Khánh Hòa) sáng đèn từ sớm, nhộn nhịp người luộc trứng, chia phần để gửi cho những người dân đang ở vùng cô lập.

9 giờ trước

Nữ tài xế lái xe tải 50 tấn từ Nghệ An vào Đắk Lắk cứu trợ

Khi hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk còn chật vật sau lũ dữ, chị Nguyễn Thị Phương lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang nhu yếu phẩm cho bà con.

21 giờ trước

Vi Lê

quy nhơn Ninh Thuận Quy Nhơn Nha Trang quy nhơn tái ngập nha trang

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý