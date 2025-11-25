Người dân Quy Nhơn bần thần dọn lũ: 'Mọi thứ vẫn tan hoang lắm'

Mảnh vườn và lối vào nhà của một hộ dân ở Quy Nhơn bị lũ tàn phá. Võ Duyên, thành viên gia đình, cho biết cả nhà đã mất cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. "Nhưng mọi thứ vẫn còn tan hoang lắm. Một cơn bão, một cơn lũ để lại thiệt hại quá lớn", Duyên bần thần nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Mai Mang.