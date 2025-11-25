Tiến Nguyễn nói về tình hình của Quang Linh Vlogs

Sau phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera, Tiến Nguyễn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trở lại trên livestream, nói về Quang Linh Vlogs.

Tiến Nguyễn đăng ảnh chụp chung cùng Quang Linh Vlogs sau phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera.

Ngày 24/11, đoạn phát trực tiếp trên kênh TikTok của Tiến Nguyễn - thành viên "Team châu Phi" - được nhiều người chia sẻ lại. Đây là lần đầu Tiến Nguyễn livestream sau nửa năm. Có thời điểm, phiên live thu hút hơn 10.000 mắt xem cùng lúc.

Đa số đều đặt câu hỏi liên quan đến Quang Linh Vlogs. Trả lời một bình luận trong số này, Tiến Nguyễn cho biết khi đến phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) vụ kẹo Kera hôm 19/11, anh chưa thể gặp Quang Linh Vlogs, chỉ đứng theo dõi từ xa nên không nắm được tình hình.

"Chắc là do nóng gan gì đó nên mặt lên mụn chứ không có gì đâu", Tiến Nguyễn nói về hình ảnh của Quang Linh Vlogs tại phiên tòa sơ thẩm hôm 19/11. Người này cho biết thêm thời gian tới khi được phép sẽ tới thăm Quang Linh Vlogs.

Trước đó vào ngày 21/11, Tiến Nguyễn cũng đăng tải bức ảnh chụp chung với Quang Linh Vlogs cùng chú thích: "Bước tiếp".

Về hoạt động của "Team châu Phi", Tiến Nguyễn khẳng định các thành viên "vẫn ổn", đang tập trung làm việc để "khôi phục" hoạt động kinh doanh.

Tiến Nguyễn (ngoài cùng bên phải) cùng một số người thân, thành viên "Team châu Phi" có mặt tại phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera sáng 19/11 tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chiều 19/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo khác gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) nhận mức án 3 năm 3 tháng và 3 năm tù. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Tiến Nguyễn là thành viên "Team châu Phi", được nhiều người biết tới qua mối quan hệ thân thiết cùng Quang Linh Vlogs, đồng hành chung trong nhiều hoạt động khi ở Angola. Từ khoảng cuối năm 2024, anh cùng Quang Linh về Việt Nam hoạt động, kinh doanh.

Từng tích cực xuất hiện trong các video, livestream quảng cáo kẹo rau Kera, Tiến Nguyễn bị nhiều người réo tên sau khi Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị bắt. Sau đó, anh hạn chế hoạt động trên mạng xã hội, chỉ trở lại vào đầu tháng 10 vừa qua. Trong suốt thời gian này, Tiến Nguyễn chưa từng công khai nói về vai trò hay trách nhiệm của mình trong vụ kẹo Kera.