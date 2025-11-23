Mailisa bị bắt, loạt kênh mạng xã hội 'triệu view' ra sao?

Ngay sau thông tin vợ chồng Mailisa bị bắt tạm giam, các tài khoản mạng xã hội, fanpage liên quan thẩm mỹ viện của cặp đôi trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Vợ chồng Mailisa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.

Ngày 21/11, Phan Thị Mai (còn gọi là Mailisa) và chồng, Hoàng Kim Khánh, cùng các đối tượng liên quan đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) bắt tạm giam, khởi tố với cáo buộc buôn lậu.

Tính đến ngày 23/11, các tài khoản mạng xã hội của cặp đôi và con dâu Mỹ Duyên vẫn hoạt động, song đã khóa phần bình luận công khai. Những bình luận tiêu cực nhắm vào các thành viên cũng bị xóa.

Trước đó, thời điểm thông tin vợ chồng Mailisa bị khởi tố được lan truyền, nhiều dân mạng đã tràn vào các video mới nhất trên những tài khoản này bình luận, bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ khi bản thân từng tin tưởng sử dụng dịch vụ, sản phẩm liên quan đến Mailisa.

Mailisa và con dâu Mỹ Duyên thường xuất hiện trong các video quảng cáo trên mạng xã hội.

Ngoài video gần nhất đăng tải chiều 21/11 quảng cáo dịch vụ phun môi, kênh TikTok của Mailisa và Mỹ Duyên không cập nhật gì thêm. Tuy nhiên, tối 22/11, trang web chính thức của thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa, mailisa.com, vẫn hiển thị các sản phẩm và cho phép khách hàng bấm mua bình thường.

Nổi bật hàng đầu là các combo dưỡng da, trị nám nhãn hiệu Doctor Magic, có mức giá dao động 1,7-2,7 triệu đồng. Ngoài ra còn có hàng chục mặt hàng dưỡng da, chăm sóc sắc đẹp có giá từ vài chục nghìn đồng đến tiền triệu.

Thời gian qua, các tài khoản mạng xã hội là kênh truyền thông quen thuộc, hiệu quả của hệ sinh thái Mailisa tới khách hàng. Nổi bật nhất là Mailisa với 1,7 triệu người theo dõi trên Facebook, 3,1 triệu trên TikTok. Hoàng Kim Khánh và Mỹ Duyên cũng có hàng trăm nghìn follow với không ít video triệu view.

Đóng vai trò như những nhân vật chính của chiến lược truyền thông, biểu tượng nhận diện cho thẩm mỹ viện, vợ chồng Mailisa và con dâu thường xuất hiện trong các video trên kênh, tiến hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, tư vấn cho khách hàng hay các câu chuyện hậu trường, bên lề hoạt động kinh doanh.

Cặp vợ chồng cũng tạo nội dung từ hình ảnh giàu có của bản thân qua các video khoe biệt thự, siêu xe, tổ chức các sự kiện đình đám hay đi làm từ thiện nhằm lấy lòng tin của khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, vợ chồng Mailisa đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, cả hai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam, bán và thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.