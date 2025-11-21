Trang cá nhân của vợ chồng Mailisa ngập phẫn nộ

Ngay sau thông tin vợ chồng Mailisa bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều người tràn vào các tài khoản mạng xã hội của hai người này, thậm chí "truy" tới thành viên khác trong gia đình.

Vợ chồng Mailisa cùng các đối tượng liên quan vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu. Ảnh: Mailisa Khánh/Facebook.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Mai (còn gọi là Mailisa) - Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, và 7 đối tượng liên quan trong đó có Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa.

Ngay khi thông tin được lan truyền, nhiều người đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội của cặp vợ chồng, đặc biệt tìm đến video được đăng tải trên kênh TikTok của Mailisa hôm 11/11.

Trong video, bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện tự tin nói về chất lượng sản phẩm mỹ phẩm mình kinh doanh, khẳng định "tất cả sản phẩm của Mailisa đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam".

Vợ chồng Mailisa khoe du lịch Hàn Quốc hôm 12/11. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

Dưới video, phần bình luận tràn ngập ý kiến về việc hoạt động kinh doanh phạm pháp của hệ sinh thái Mailisa bị phanh phui. Một số bày tỏ sự phẫn nộ khi cho biết bản thân và thậm chí người nhà đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chuỗi thẩm mỹ này nhiều năm qua.

Trang cá nhân của Mỹ Duyên - con dâu vợ chồng Mailisa - cũng bị nhiều người kéo vào chỉ trích. Chiều 21/11, kênh TikTok của người này vẫn đăng tải clip mới, quảng cáo dịch vụ phun môi của cơ sở thẩm mỹ.

Trước đó vào hôm 12/11, Mailisa và Hoàng Kim Khánh cũng khoe có chuyến du lịch kiêm công tác tại Hàn Quốc. Trong livestream trên Facebook cá nhân vào cùng ngày, cặp đôi tiếp tục bày tỏ sự tự tin vào hoạt động kinh doanh. Hoàng Kim Khánh còn lên tiếng phủ nhận việc "dàn siêu xe nối đuôi nhau chạy ra nước ngoài" và đăng tải ảnh chụp từ camera an ninh trong garage để chứng minh.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, hai vợ chồng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam.

Các sản phẩm được quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hong Kong, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).