Loạt ồn ào của vợ chồng Mailisa trước khi bị bắt

Phan Thị Mai, doanh nhân được biết đến với tên gọi Mailisa, nhiều lần gây tranh cãi liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ cũng như vấn đề từ thiện.

Phan Thị Mai (Mailisa) xây dựng hình tượng "phú bà" trên mạng.

Ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Phan Thị Mai), Tổng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, và 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Trước đó, vào ngày 12/11, Phan Thị Mai (sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh) lên tiếng về những nghi vấn liên quan đến chất lượng sản phẩm, cũng như hoạt động của chuỗi thẩm mỹ viện (TMV) cùng tên.

"Trước khi được phép lưu hành, các sản phẩm Doctor Magic đều được gửi kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam", người này khẳng định.

Đây là một trong những lần Phan Thị Mai tự mình giải thích khi sản phẩm này bị nghi ngờ chất lượng. Từ nhiều năm trước, người này đã liên tục dính vào các ồn ào về kinh doanh, dịch vụ và cả việc đi từ thiện.

Phủ nhận tin đồn

Cách đây 2 năm, sản phẩm Doctor Magic, được phân phối bởi công ty do Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh làm chủ, đã bị nghi ngờ chất lượng. Những tố cáo cho rằng quảng cáo của Phan Thị Mai đã thổi phồng công dụng, lừa dối khách hàng, có người dùng cho biết không hiệu quả và bị nổi mụn sau khi bôi.

Tháng 5/2023, Phan Thị Mai xuất hiện trong video trên kênh YouTube của TMV do mình làm chủ, đáp trả lại những lời tố cáo.

"Bao giờ chị cũng nói sản phẩm này là 'sản phẩm giúp đỡ' để nghiền nát, phá vỡ, đào thải sắc tố. Chị chưa bao giờ nói đây là sản phẩm điều trị cho da nám", Phan Thị Mai nói, trực tiếp đáp trả và nhắc tên người phốt mình.

Phan Thị Mai nhiều lần lên tiếng phản bác tin đồn về chất lượng sản phẩm trị nám.

Video phản pháo của Phan Thị Mai sau đó được đính kèm trong bài đăng trên trang web của TMV vào tháng 2/2024, có tiêu đề "Phốt Mailisa, sự thật đằng sau của thẩm mỹ viện Mailisa". Bài viết này nhấn mạnh những tin đồn như "Mailisa phốt", "TMV Mailisa bị đình chỉ", "Doctor Magic" đều "hoàn toàn không đúng, không có thật".

Tuy nhiên, thực tế chuỗi TMV do Phan Thị Mai làm chủ và là gương mặt đại diện đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm.

Cụ thể, tháng 1/2023, Công ty TNHH Mai Li Sacó (đứng sau điều hành TMV Mailisa), địa chỉ tại 86+88+92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM bị cơ quan chức năng xử phạt 160 triệu đồng vì hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 25/3/2024, Sở Y tế Bình Dương công bố thông tin đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa số tiền 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của đơn vị trên địa bàn trong thời hạn 4,5 tháng.

Trước đó, lực lượng chuyên môn của Sở Y tế Bình Dương đã kiểm tra cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại địa chỉ E3/16, tổ 32, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, phát hiện tại đây cơ sở đã thực hiện hành vi sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da khi không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Ồn ào từ thiện

Trên mạng xã hội, vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tích cực xây dựng hình tượng giàu có, thành đạt. Người phụ nữ sinh năm 1975 thường xuyên chia sẻ hình ảnh về việc tham gia từ thiện vùng bão lũ, tặng tiền và xây nhà cho bà con vùng khó khăn.

Tháng 9/2024, vợ chồng Mai - Khánh thông báo chi 7 tỷ đồng để xây dựng 40 căn nhà tình thương cho bà con vùng lũ miền Bắc sau bão Yagi. Nhiều người cho rằng hành động từ thiện của hai người này hướng tới đánh bóng tên tuổi, đặc biệt giữa thời điểm nghi vấn về hoạt động kinh doanh sai phạm vẫn còn rầm rộ.

Phan Thị Mai cùng chồng điều hành chuỗi TMV lớn trước khi bị bắt

Tháng 3 năm nay, Phan Thị Mai vướng vào ồn ào khi bị nhắc tên trong vụ sao kê tiền từ thiện ủng hộ chữa trị cho một bệnh nhi ung thư. Sau khi ủng hộ 100 triệu đồng, người này lên tiếng chỉ trích, cho rằng mẹ em bé và một TikToker đứng ra kêu gọi nên công khai sao kê, bởi việc kêu gọi ủng hộ rất nhạy cảm.

Khi một số dân mạng chỉ trích ngược, Phan Thị Mai phân trần: "Lần này, Mai buộc phải lên tiếng. Bởi Mai không muốn để lòng tin của mạnh thường quân bị thao túng. Không thể để những người kêu gọi từ thiện biến thiện nguyện trở thành một vết nhơ trong xã hội".

Trước khi bị bắt, Phan Thị Mai được biết đến với tư cách chủ chuỗi thẩm mỹ có hàng chục cơ sở khắp cả nước. Thương hiệu được sáng lập từ năm 1998, do người này cùng chồng Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) điều hành.