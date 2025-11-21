Vợ chồng Mailisa khoe biệt phủ, dàn xe sang 200 tỷ trước khi bị bắt

Mailisa từng bật mí trong một bài đăng hồi tháng 8/2024 rằng BST xe sang của mình và chồng có đến 40 chiếc, đặt trong khuôn viên được áp đá bóng loáng. Hàng dài xe có thể kể đến như Porsche 911 Turbo S màu xám, Lamborghini vàng và đỏ, Bentley Mulsanne (dao động 20- 35 tỷ đồng ), Ferrari mui trần và Flying Spur. Ngoài ra, Cadillac Escalade, Lexus LX là dòng SUV cỡ lớn cũng được Mailisa dàn đầy dãy nhà. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.