Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Vợ chồng Mailisa khoe biệt phủ, dàn xe sang 200 tỷ trước khi bị bắt

  • Thứ sáu, 21/11/2025 20:40 (GMT+7)
  • 20:40 21/11/2025

Phan Thị Mai (biệt danh Mailisa) và chồng Hoàng Kim Khánh kiếm hàng tỷ đồng từ "đế chế" làm đẹp với hàng chục chi nhánh cùng hệ sinh thái doanh nghiệp quy mô, trước khi bị khởi tố.

mailisa anh 1

Ngày 21/11, Phan Thị Mai (biệt danh Mailisa), Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mailisa), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, và 6 đối tượng khác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

mailisa anh 2

Trước khi vướng vào lao lý, vợ chồng Mai - Khánh sở hữu khối tài sản kếch xù nhờ loạt doanh nghiệp liên quan đến thẩm mỹ. Công ty chủ chốt trong hệ thống là Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, trụ sở ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP.HCM) được thành lập cách đây 27 năm. Người đại diện pháp luật là Phan Thị Mai. Trên mạng xã hội, vợ chồng Mailisa thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ và bộ sưu tập (BST) xe hàng hiếm.

mailisa anh 3mailisa anh 4

Hôm 14/7, Mailisa từng khoe căn biệt phủ 4.000 m2 lên trang cá nhân. Người này từng chia sẻ căn biệt phủ mang phong cách Á Đông, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ quý với nhiều chi tiết chạm trổ tinh xảo. Bên cạnh đó, dù sở hữu nội thất xa hoa, Mailisa vẫn điểm tô thêm một số chi tiết đậm nét đồng quê như chum, vại. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.
mailisa anh 5

Mailisa liên tục gây chú ý bởi cách thể hiện độ giàu có phô trương, không chỉ nằm ở tài sản mà còn thể hiện qua việc mạnh tay chi hàng chục tỷ cho máy móc thẩm mỹ, sự kiện tri ân. Tháng 3, "bà trùm thẩm mỹ" gây xôn xao khi phô diễn dàn siêu xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) lên tới hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

mailisa anh 6mailisa anh 7

Trước đó, dàn xe này được trưng bày trong khuôn viên nhà vợ chồng Mailisa. Ferrari SF90 Stradale (giá lăn bánh trên 40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (ước tính 45 tỷ đồng)... là một số dàn xe nổi bật. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.
mailisa anh 8

Mailisa từng bật mí trong một bài đăng hồi tháng 8/2024 rằng BST xe sang của mình và chồng có đến 40 chiếc, đặt trong khuôn viên được áp đá bóng loáng. Hàng dài xe có thể kể đến như Porsche 911 Turbo S màu xám, Lamborghini vàng và đỏ, Bentley Mulsanne (dao động 20-35 tỷ đồng), Ferrari mui trần và Flying Spur. Ngoài ra, Cadillac Escalade, Lexus LX là dòng SUV cỡ lớn cũng được Mailisa dàn đầy dãy nhà. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

mailisa anh 9

Vợ chồng Malisa chụp ảnh cùng dàn xe sang và biệt phủ 4.000 m2, đằng sau là cơ ngơi chục tỷ đồng. Đây không phải là ngôi nhà duy nhất của người này. Bộ đôi doanh nhân còn sở hữu nhiều bất động sản nằm tại khu vực quận 1 cũ (TP.HCM) và địa phương lân cận. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.
mailisa anh 10

Vợ chồng Mailisa thường chi tiền khủng tổ chức các buổi trình diễn sản phẩm (roadshow) để quảng bá hình ảnh. Mức độ giàu có được củng cố bởi quy mô hoạt động với hệ thống hàng chục chi nhánh phủ khắp cả nước. Các sự kiện của thương hiệu từ khai trương cho đến hội nghị khách hàng đều mang phong cách đại tiệc, sân khấu quy mô lớn, hiệu ứng hoành tráng, nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.
mailisa anh 11

Trước khi bị bắt cùng vợ, Hoàng Kim Khánh đứng tên hàng loạt pháp nhân trong hệ sinh thái gồm Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Mailisa (thành lập tháng 4/2025, vốn điều lệ 30 tỷ đồng), Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa (thành lập tháng 7/2018, vốn điều lệ 10 tỷ đồng)...

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Loạt ồn ào của vợ chồng Mailisa trước khi bị bắt

Phan Thị Mai, doanh nhân được biết đến với tên gọi Mailisa, nhiều lần gây tranh cãi liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ cũng như vấn đề từ thiện.

25:1498 hôm qua

Hà Vi

Ảnh: Mai Lisa/Facebook

mailisa Ferrari vợ chồng mailisa mailisa làm giàu sao

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý