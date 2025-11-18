Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 162 sản phẩm Doctor Magic, Maika Beauty và MK của MK Skincare sau phản ánh quảng cáo sai sự thật.

Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mang nhãn hiệu “Doctor Magic”, “Maika Beauty” và “MK” ra thị trường.

Trước đó, một số bài báo phản ánh các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng này có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu lấy mẫu 162 sản phẩm.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm lấy mẫu toàn bộ sản phẩm đang lưu hành của ba nhãn hàng. Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu hoặc chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục đề nghị ưu tiên lấy mẫu các nhóm được đánh giá có nguy cơ cao như mỹ phẩm làm trắng da, sản phẩm chống nắng và những sản phẩm có hướng dẫn dùng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Không chỉ hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cũng được giao lấy mẫu trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và trên các sàn thương mại điện tử. Các đơn vị phải gửi đầy đủ kết quả kiểm nghiệm và báo cáo hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Trong văn bản gửi các sở y tế, Cục Quản lý dược cũng yêu cầu tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc kinh doanh, lưu thông và sử dụng sản phẩm thuộc ba nhãn hiệu nêu trên. Các địa phương phải rà soát theo danh mục 162 sản phẩm và gửi báo cáo về cục.

Riêng Sở Y tế TP.HCM, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, được giao kiểm tra trực tiếp Công ty MK Skincare về việc tuân thủ quy định trong nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm; đồng thời xử lý vi phạm (nếu phát hiện) và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty MK Skincare phải báo cáo đầy đủ về việc kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định, đồng thời gửi kèm toàn bộ kết quả kiểm nghiệm của các mẫu đã thực hiện. Doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm trước ngày 21/11.

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dư luận bắt đầu chú ý đến các sản phẩm liên quan đến chuỗi này. Trong đó, nổi bật nhất là bộ sản phẩm Doctor Magic, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (TPHCM) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) - làm chủ sở hữu, Tổng giám đốc và đại diện pháp luật.