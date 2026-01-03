Gần 100 ca cấp cứu 'đổ' về cơ sở mới tại TP.HCM trong 2 ngày đầu năm

Trung tâm Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2, đã tiếp nhận gần 100 ca bệnh khẩn cấp trong 2 ngày đầu năm, cho thấy nhu cầu cấp cứu lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 tiếp nhận nhiều ca cấp cứu trong 2 ngày đầu hoạt động. Ảnh: Medinet.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 1/1, Trung tâm Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2, đặt tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, chính thức đi vào vận hành, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí cấp cứu 24/7 cho người dân thành phố.

Ngay trong những ngày đầu hoạt động, đơn vị ghi nhận lưu lượng bệnh nhân cấp cứu ở mức cao. Cụ thể, trong ngày 1/1, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 68 trường hợp. Đến hết ca sáng ngày 2/1, tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca. Như vậy, chỉ trong hai ngày đầu năm mới, trung tâm đã tiếp nhận gần 100 trường hợp cấp cứu.

Các ca bệnh có phổ bệnh lý đa dạng, bao gồm chấn thương, ngoại khoa, nội khoa cấp cứu, bệnh lý tim mạch, thần kinh và nhi khoa. Nhiều trường hợp được đánh giá là nặng, cần xử trí khẩn cấp và theo dõi hồi sức tích cực ngay khi nhập viện.

Sở Y tế TP.HCM cho hay Trung tâm Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 được tổ chức theo mô hình cấp cứu - hồi sức chuyên sâu, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Đơn vị sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các tình trạng nguy kịch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tuần hoàn, chấn thương nặng, các bệnh lý nội khoa cấp cứu và cấp cứu sản phụ khoa.

Để đáp ứng yêu cầu cấp cứu tại khu vực trung tâm, cơ sở 2 được trang bị đồng bộ các phương tiện và kỹ thuật cần thiết như hệ thống CT-scan, nội soi tiêu hóa, truyền máu, phẫu thuật cấp cứu và hồi sức tích cực. Quy trình tiếp nhận và xử trí được triển khai theo nguyên tắc an toàn, liên tục và hiệu quả, bảo đảm người bệnh được can thiệp kịp thời.

Trung tâm cấp cứu của bệnh viện được trang bị các thiết bị cấp cứu hiện đại. Ảnh: Medinet.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115, xây dựng các kịch bản đáp ứng nhanh, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các tình huống y tế khẩn cấp. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện đông người diễn ra tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Ngoài nhiệm vụ cấp cứu - hồi sức, cơ sở 2 còn triển khai mô hình điều trị trong ngày và phẫu thuật trong ngày. Mô hình này nhằm rút ngắn thời gian nằm viện, giảm tải cho điều trị nội trú và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong những ngày đầu vận hành trung tâm, đặc biệt khi trùng với kỳ nghỉ lễ, thời điểm nhu cầu cấp cứu của người dân gia tăng.