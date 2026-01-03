Hô biến thịt heo thành bò, nguy cơ ngay từ mâm cơm người Việt

Đường dây biến thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất bị triệt phá, hé lộ thủ đoạn tinh vi và mối nguy âm thầm với sức khỏe người dân.

Thịt heo là nguyên liệu chủ yếu tạo nên sự phong phú trong mâm cơm truyền thống của người Việt. Ảnh: Tạo bởi AI.

Công an TP.HCM vừa phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất, tiêu thụ thịt bò giả với thủ đoạn tinh vi: sử dụng hóa chất công nghiệp để "hô biến" thịt heo thành thịt bò, cung cấp cho hàng chục quán phở, bún bò trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thu mua thịt heo không rõ nguồn gốc, trộn với huyết heo tươi, sau đó ngâm tẩm bằng muối công nghiệp Sodium Metabisulfite cùng một số hóa chất tạo màu nhằm tạo ra màu sắc và mùi vị tương tự thịt bò. Sau khi xử lý, sản phẩm được đóng gói, cấp đông rồi phân phối ra thị trường.

Cơ sở sản xuất này do Lê Quang Quyết cầm đầu, hoạt động từ tháng 2/2025 đến nay. Trung bình mỗi ngày, đường dây này đưa ra thị trường khoảng 600 kg "thịt bò giả", bán với giá từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg.

Hiểm họa từ hóa chất công nghiệp

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết về bản chất, cả thịt heo và thịt bò đều là thực phẩm. Tuy nhiên, mối nguy hiểm thực sự trong vụ việc này nằm ở việc các đối tượng đã sử dụng hóa chất công nghiệp trong chế biến.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa muối công nghiệp Sodium Metabisulfite và huyết heo tươi trong quá trình "biến đổi" thực phẩm tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Về mặt hóa học, các hợp chất sulfite ở cấp độ công nghiệp thường chứa hàm lượng tạp chất kim loại nặng không được kiểm soát nghiêm ngặt.

"Khi đi vào cơ thể, các chất này tạo áp lực đào thải lớn cho gan và thận, làm tăng nguy cơ nhiễm độc mạn tính, rối loạn chuyển hóa và biến đổi tế bào theo hướng tiền ung thư", bác sĩ Thiệu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng huyết heo không qua kiểm soát thú y cũng là một mối nguy đặc biệt nghiêm trọng. Huyết tươi là môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm phát triển, trong đó có liên cầu khuẩn lợn.

Thịt heo (bên phải) ngâm hóa chất thành thịt bò (bên trái). Ảnh minh họa: TL.

Khi xâm nhập vào cơ thể người, các tác nhân này có thể gây viêm nhiễm cấp tính, nhiễm trùng huyết, thậm chí sốc phản vệ, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc hệ miễn dịch suy giảm.

Theo quy định hiện hành, Sodium Metabisulfite không được phép sử dụng để bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chất này chỉ được cho phép sử dụng hạn chế trong xử lý một số loại nông sản xuất khẩu như nhãn, vải, với mục đích sát trùng bề mặt vỏ. Khí SO₂ sinh ra trong quá trình này sẽ bay hơi một phần trong bảo quản, khác hoàn toàn với việc ngâm trực tiếp vào thực phẩm tươi sống như thịt.

Cách nhận biết thịt bò thật và thịt bò giả

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, người tiêu dùng có thể nhận biết thịt bò thật và thịt bò giả thông qua nhiều dấu hiệu trực quan và cảm quan.

Quan sát bằng thị giác là bước đầu tiên. Thịt bò thật có màu đỏ sậm tự nhiên, đồng nhất từ bề mặt đến bên trong. Trong khi đó, thịt giả được nhuộm từ huyết và phẩm màu thường có màu đỏ tươi bất thường ở lớp ngoài, nhưng khi cắt đôi sẽ lộ rõ phần lõi màu hồng nhạt của thịt heo.

Mỡ cũng là dấu hiệu rất khó làm giả. Mỡ bò thật có màu vàng nhạt hoặc màu kem, khi ấn vào có cảm giác hơi cứng. Ngược lại, mỡ heo có màu trắng trong, mềm và dễ biến dạng.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BSCC.

Về cấu trúc, thớ thịt bò thường nhỏ, mịn và đan xen chặt chẽ. Thịt heo giả bò, đặc biệt là thịt heo nái, có thớ to, thô và thiếu độ dẻo mịn đặc trưng.

Cảm nhận bằng xúc giác cũng giúp phân biệt. Thịt bò tươi có độ dính tự nhiên cao và đàn hồi tốt, khi ấn tay vào, vết lõm sẽ nhanh chóng biến mất. Thịt giả được ngâm hóa chất thường có cảm giác nhớt, ướt hoặc mềm nhão; một số trường hợp lại sượng cứng do tác động của muối công nghiệp.

Khứu giác là yếu tố quan trọng khác. Thịt bò có mùi nồng đặc trưng của động vật nhai lại, rất khó nhầm lẫn. Dù có tẩm hương liệu bò, mùi này thường nông, không bền và nhanh bay khi tiếp xúc lâu với không khí.

"Khi chế biến, thịt giả khi rửa sẽ làm nước chuyển sang màu đỏ đục do huyết và phẩm màu bị rửa trôi. Khi nấu chín, thịt sẽ chuyển sang màu trắng như thịt heo, nước dùng vẩn đục và có mùi lạ của hóa chất hoặc mùi thịt heo rõ rệt. Trong khi đó, thịt bò thật khi chín vẫn giữ màu nâu hồng, thớ thịt săn chắc và tỏa mùi thơm đặc trưng", bác sĩ Thiệu hướng dẫn.