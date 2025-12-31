Sau trận pickleball, người đàn ông ngừng tim ngay cổng viện

Sau cơn đau ngực và khó thở khi chơi pickleball, một người đàn ông nước ngoài ngã gục, rơi vào tình trạng ngừng tim.

Trong lúc chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông 50 tuổi xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở. Ảnh minh hoạ: Mason Tuttle/Pexels.

Ngày 29/12, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, đã thực hiện ca cấp cứu ngoạn mục, kịp thời cứu sống người đàn ông 50 tuổi, quốc tịch Romania, đang sinh sống tại Hà Nội, bị nhồi máu cơ tim cấp và ngừng tim đột ngột ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Đây không phải là trường hợp hiếm. Gần đây, đơn vị này liên tục tiếp nhận và cứu sống nhiều ca ngừng tim đột ngột sau vận động thể thao cường độ cao. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh lý tim mạch đang ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nguy cơ đột tử nếu người dân chủ quan khi tập luyện.

Ngã gục trước cổng bệnh viện

Trước đó, trong lúc chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bạn bè nhanh chóng đưa ông tới cấp cứu tại Bệnh viện E.

Tuy nhiên, ngay khi vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục, rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Lập tức, kíp trực đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ" toàn bệnh viện, triển khai đồng loạt các biện pháp cấp cứu: ép tim ngoài lồng ngực, khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện, tim người bệnh đập trở lại, dần hồi phục ý thức.

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do huyết khối.

Dưới sự chỉ huy của TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch, các bác sĩ khoa Nội tim mạch người lớn đã quyết định can thiệp hút huyết khối, tái thông động mạch vành bị tắc và đặt stent phủ thuốc để cứu sống người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân người nước ngoài. Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý, ca can thiệp được tiến hành khẩn trương, bất chấp những khó khăn về thủ tục quốc tế và chi phí, do người bệnh không mang theo tiền. Song song với quá trình điều trị, các chuyên viên Phòng Công tác xã hội đã nhanh chóng liên hệ với người nhà, đảm bảo ca cấp cứu diễn ra suôn sẻ.

Cảnh báo nguy cơ đột tử khi chơi thể thao cường độ cao

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Xuân Đường, khoa Nội tim mạch người lớn, người trực tiếp điều trị, sau can thiệp, bệnh nhân đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BS Nguyễn Xuân Đường cảnh báo thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi pickleball. Đây là môn thể thao có tốc độ cao, nhiều pha đổi hướng đột ngột, khiến tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn, dễ kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim ở những người đã có sẵn yếu tố nguy cơ.

Ngừng tim đột ngột liên quan đến thể thao có thể xảy ra ở người đã biết có bệnh tim mạch, người có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện, thậm chí ở những người tưởng như hoàn toàn khỏe mạnh, do rung thất hoặc chấn thương mạnh vùng ngực.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo người dân cần khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc bệnh tim mạch, xây dựng kế hoạch luyện tập phù hợp với thể trạng, tránh tập luyện quá gắng sức. Đồng thời, cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế stress, ăn uống khoa học.

Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, các chuyên gia cũng lưu ý người cao tuổi và người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường cần tuân thủ việc dùng thuốc đều đặn, tham vấn bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Việc nâng cao nhận thức và kỹ năng sơ cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm nguy cơ tử vong trước khi người bệnh được đưa tới bệnh viện.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực trái (có thể lan lên vai hoặc tay trái), khó thở, vã mồ hôi, không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.