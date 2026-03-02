Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 291 loại mỹ phẩm nổi tiếng

Nước tẩy trang Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover là một trong số những sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm còn hạn do chứa chất không phù hợp quy định.

Sản phẩm Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover. Ảnh: Paulaschoice.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đồng nghĩa với việc toàn bộ các lô sản phẩm liên quan phải ngừng lưu hành và được thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, theo kết luận tại kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (diễn ra ngày 20-21/11/2025) và biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (ngày 17-18/11/2025) tại Jakarta, Indonesia. Các sản phẩm này được xác định có chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Danh sách thu hồi trải rộng ở nhiều nhóm hàng, từ chăm sóc da, trang điểm đến sản phẩm tóc... Ở nhóm chăm sóc da, chống nắng có các sản phẩm như: Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++, ANA Herbal UV Expert Protection Sunscreen SPF50 PA+++, ANA Herbal Anti-Melasma Cream, Gold My Jin Korea Red Ginseng Aqua Wrinkle & Whitening Cream, Dr. DYK Water Drop Cream, Skinsista Ultra Block Hybrid Sunscreen SPF50+ PA++++, Skinsista Acne & Oil Control Sunblock SPF50+ PA++++, Inn Beauty Skin Nude Matte Foundation, Merrez’ca Skin Up Liquid Foundation SPF50+ PA++++ (các tông Soft Beige, Light Beige, Light Nude), Duft & Doft SalmonVgene Hydro Active Eye Cream…

Nhóm sản phẩm tóc và chăm sóc tóc chiếm số lượng lớn với các tên như: Attachment Hair Repair Essence Lotion, Atbline Advanced Hair Repair Treatment Lotion, Vitkovia’s Series Comprehensive Nourishing Conditioner, Kiakiamia Professional Hydration Supple Conditioner, Kiakiamia Professional Repairing and Hydrating Hair Mask, Huige Hydration Supple Conditioner, Huige Smooth Nourish Conditioner, Bluesky Repair Hair Mask, Hairhak Moisture and Smoothing Hair Conditioner, cùng nhiều dòng Hair Treatment 500ml của JMella In France (Sparkling Rose, Blooming Peony, Lime & Basil, Queen 5, Maison Noir, La Tulipe…).

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trang điểm quen thuộc cũng nằm trong diện thu hồi như Peripera Ink Airy Velvet (nhiều màu), Feeblin Primer, Albion Primp Powderless, Bella-Ne 24hrs Lip.

Ngoài ra, một loạt sản phẩm thuộc thương hiệu Carebeau cũng bị thu hồi, gồm: Carebeau Speedy Hair Color Cream (các tông Brown, Dark Brown, Natural Black…), Carebeau Vitamin E Moisturizing Cream (Green, Pink, White), Carebeau Keratin Shampoo, Carebeau Botanical Lotion…

Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty có sản phẩm nằm trong danh mục bị thu hồi phải gửi thông báo tới toàn bộ hệ thống phân phối, cơ sở sử dụng mỹ phẩm để tiến hành thu hồi. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tiếp nhận sản phẩm bị trả lại từ các cơ sở kinh doanh và thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm theo quy định.

Các công ty phải báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/3.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm trong danh mục thu hồi, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi; phối hợp với cơ quan truyền thông để thông tin rộng rãi đến người dân và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhằm tránh tiếp tục buôn bán, sử dụng các sản phẩm này. Những tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Đối với các tỉnh, thành phố có doanh nghiệp liên quan đặt trụ sở, Sở Y tế địa phương có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.