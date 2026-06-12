Khách Tây kinh ngạc sau ca mổ cột sống tại Việt Nam

Nam bệnh nhân 44 tuổi bị thoát vị đĩa đệm nặng được phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hết đau chân sau 6 giờ và xuất viện chỉ sau 1 ngày.

Nhờ kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm có thể đi lại sau vài giờ và xuất viện chỉ một ngày sau mổ. Ảnh: BVCC.

Nam bệnh nhân 44 tuổi, quốc tịch Nga, đang sinh sống tại Nha Trang, bất ngờ bị đau thắt lưng dữ dội lan xuống chân trái sau một động tác vận động sai tư thế. Dù đã điều trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu trong thời gian dài, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc.

Người bệnh sau đó đến khám tại Trung tâm Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Kết quả thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tầng L4-L5 bên trái. Đáng chú ý, hình ảnh chụp mới ghi nhận khối thoát vị đã phát triển lớn hơn so với trước, phù hợp với tình trạng đau tăng nhiều trên lâm sàng.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, bao gồm kết quả chẩn đoán hình ảnh, biểu hiện lâm sàng và nhu cầu sớm trở lại công việc của người bệnh, PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Cột sống, cùng ê-kíp điều trị đã chỉ định phẫu thuật nội soi cột sống.

Đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn hiện đại, giúp bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu của cột sống. So với mổ mở truyền thống, kỹ thuật này có nhiều ưu điểm như giảm đau sau mổ, hạn chế tổn thương mô mềm, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời mang lại tính thẩm mỹ cao nhờ vết mổ nhỏ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ khoảng 6 giờ sau can thiệp, người bệnh đã hết hoàn toàn cảm giác đau và tê lan xuống chân trái, có thể tự đi lại nhẹ nhàng trong phòng bệnh. Sau một ngày theo dõi, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và tinh thần phấn khởi.

"Trước khi phẫu thuật, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Lúc đứng trong cửa hàng, tôi đột ngột đau dữ dội và ngất đi. Sau ca phẫu thuật hôm nay, tôi cảm thấy cơn đau ở chân không còn nữa", bệnh nhân chia sẻ.

Theo PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, những năm gần đây, Trung tâm Phẫu thuật Cột sống ghi nhận số lượng người bệnh là Việt kiều và người nước ngoài đến Việt Nam điều trị các bệnh lý cột sống ngày càng tăng.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và khả năng triển khai các kỹ thuật điều trị hiện đại, nhiều người bệnh đánh giá cao thời gian điều trị hợp lý, thủ tục thuận tiện cũng như khả năng được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành.

Đặc biệt, chi phí điều trị các bệnh lý cột sống tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn cùng khả năng ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được nhiều bệnh nhân quốc tế lựa chọn khi có nhu cầu điều trị các bệnh lý về cột sống.