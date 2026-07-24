Vì sao bà bầu dễ bị mất ngủ?

Mất ngủ là tình trạng phổ biến trong thai kỳ. Thay đổi nội tiết, thai nhi lớn dần và những khó chịu của cơ thể đều có thể khiến mẹ bầu trằn trọc suốt đêm.

Mất ngủ là một trong những vấn đề thường gặp nhất trong thai kỳ. Nhiều phụ nữ bắt đầu khó ngủ ngay từ những tuần đầu mang thai và tình trạng này có thể kéo dài hoặc trở nên rõ rệt hơn khi thai lớn dần. Mặc dù hiện tượng này khá phổ biến, việc thiếu ngủ kéo dài vẫn có thể khiến mẹ bầu mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Theo Mayo Clinic, một trong những nguyên nhân là sự thay đổi mạnh mẽ của hormone. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, nồng độ progesterone tăng nhanh để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Hormone này khiến mẹ bầu buồn ngủ vào ban ngày nhưng đồng thời lại làm giấc ngủ ban đêm bị gián đoạn, khiến nhiều người thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại. Ngoài ra, sự biến động của estrogen cũng ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ - thức tự nhiên của cơ thể.

Mất ngủ là tình trạng phổ biến thường gặp với phụ nữ mang thai. Ảnh: Shutterstock.

Nguyên nhân rất phổ biến khác là nhu cầu đi tiểu nhiều lần. Khi mang thai, lượng máu trong cơ thể tăng lên, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc chất thải. Đồng thời, tử cung ngày càng lớn sẽ chèn ép lên bàng quang, đặc biệt vào ban đêm. Việc phải thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh khiến giấc ngủ bị gián đoạn, làm mẹ bầu cảm thấy không được nghỉ ngơi đầy đủ dù đã nằm trên giường nhiều giờ.

Những khó chịu về thể chất khi mang thai cũng góp phần gây mất ngủ. Khi thai phát triển, nhiều phụ nữ bị đau lưng, đau vùng chậu, chuột rút ở chân, căng tức ngực hoặc cảm thấy em bé cử động nhiều vào ban đêm. Một số người còn gặp chứng ợ nóng do hormone làm giãn cơ vòng thực quản kết hợp với áp lực từ tử cung lên dạ dày.

Bên cạnh đó, khó thở, nghẹt mũi, hội chứng chân không yên hay các cơn gò sinh lý ở giai đoạn cuối thai kỳ đều có thể khiến mẹ bầu khó tìm được tư thế ngủ thoải mái.

Ở những tháng cuối thai kỳ, việc tìm tư thế ngủ phù hợp cũng trở thành thách thức. Khi nằm ngửa, trọng lượng của tử cung có thể chèn ép các mạch máu lớn và cột sống, khiến mẹ bầu cảm thấy chóng mặt, đau lưng hoặc khó chịu. Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) khuyến cáo phụ nữ mang thai từ tam cá nguyệt thứ hai nên ưu tiên nằm nghiêng, đồng thời có thể sử dụng gối ôm hoặc gối kê dưới bụng và giữa hai đầu gối để tăng sự thoải mái khi ngủ.

Để cải thiện giấc ngủ, mẹ bầu nên:

Duy trì giờ ngủ đều đặn

Hạn chế sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ

Tập thể dục nhẹ nhàng nếu được phép

Ăn bữa tối vừa phải và tránh ăn quá sát giờ ngủ để giảm ợ nóng.

Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hoặc đi kèm ngáy to, ngưng thở khi ngủ hay buồn ngủ quá mức vào ban ngày, mẹ bầu nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị phù hợp.