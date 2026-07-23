Vì sao trẻ bụ bẫm vẫn có thể bị còi xương?

Không ít trẻ nhỏ trông rất bụ bẫm, tăng cân tốt nhưng vẫn bị còi xương. Nguyên nhân có thể là thiếu vitamin D, canxi hoặc rối loạn hấp thu dưỡng chất.

Nhiều cha mẹ thường có quan niệm rằng trẻ càng bụ bẫm, tăng cân tốt thì sẽ không bị còi xương. Tuy nhiên, thực tế cân nặng chỉ phản ánh một phần sự phát triển của trẻ, không thể đánh giá toàn diện tình trạng xương, chiều cao hay khả năng hấp thu dưỡng chất. Có những em bé có đôi má phúng phính, cân nặng vượt chuẩn nhưng vẫn có nguy cơ bị còi xương vì nhiều nguyên nhân.

Theo Mayo Clinic, còi xương là tình trạng xương trở nên mềm và yếu do cơ thể thiếu vitamin D, canxi hoặc phốt pho. Vitamin D đóng vai trò quan trọng giúp ruột hấp thu canxi, từ đó đưa khoáng chất vào cấu trúc xương. Khi thiếu vitamin D kéo dài, dù trẻ vẫn được ăn uống đầy đủ và tăng cân bình thường, xương vẫn có thể phát triển không đúng cách.

Nhiều trẻ trông bụ bẫm, tăng cân tốt nhưng vẫn có nguy cơ bị còi xương cao. Ảnh: Shutterstock.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ bụ bẫm vẫn bị còi xương là chế độ dinh dưỡng chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển xương. Một số trẻ được cung cấp nhiều năng lượng từ sữa, tinh bột hoặc chất béo nên tăng cân nhanh, nhưng lại thiếu các vi chất quan trọng như vitamin D và canxi. Khi đó, cơ thể có thể phát triển về kích thước nhưng hệ xương chưa chắc khỏe tương ứng.

Đặc biệt, trẻ bú mẹ hoàn toàn cũng có nguy cơ thiếu vitamin D nếu không được bổ sung phù hợp. Theo khuyến cáo của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), sữa mẹ dù chứa nhiều dưỡng chất quý giá nhưng thường không cung cấp đủ vitamin D cho nhu cầu phát triển của trẻ sơ sinh. Vì vậy, trẻ bú mẹ hoàn toàn thường được khuyến nghị bổ sung 400 IU vitamin D mỗi ngày theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh còi xương cũng có thể phát triển do một số bệnh lý tiềm ẩn. Trẻ em mắc các loại bệnh hiếm gặp về gan, thận, ruột và phổi gặp khó khăn trong việc hấp thụ vitamin D và phốt pho.

Cha mẹ có thể nhận biết một số dấu hiệu cảnh báo trẻ có nguy cơ còi xương như hay đổ mồ hôi nhiều khi ngủ, quấy khóc, ngủ không sâu giấc, rụng tóc vùng sau đầu, chậm mọc răng, chậm biết lẫy, bò, đứng hoặc đi. Trong trường hợp nặng hơn, trẻ có thể xuất hiện biến dạng xương như chân vòng kiềng, cổ tay cổ chân to bất thường.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng đủ để chẩn đoán trẻ bị còi xương. Khi nghi ngờ, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá sự phát triển thể chất, chế độ ăn uống và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nếu bác sĩ chỉ định.