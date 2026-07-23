Sau va chạm ôtô, thanh niên 18 tuổi chảy máu ồ ạt trong ổ bụng

Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 18 tuổi được đưa thẳng lên bàn mổ chỉ khoảng 10 phút sau nhập viện nhờ kích hoạt "Báo động đỏ" kịp thời.

Vỡ lách, rách cơ hoành, tổn thương nhiều nội tạng sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 18 tuổi được cứu sống nhờ quyết định kích hoạt Báo động đỏ đúng thời điểm. Ảnh: Đinh Hà.

Nam bệnh nhân P.T.D. (18 tuổi, Hà Nội) được xe cấp cứu đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khoảng 15 phút kể từ khi xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ôtô.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực triển khai quy trình tiếp cận người bệnh đa chấn thương. Dù còn tỉnh táo và vẫn có thể giao tiếp, các bác sĩ nhanh chóng nhận thấy tình trạng thực sự rất nguy kịch.

Các dấu hiệu sinh tồn cho thấy bệnh nhân đã rơi vào sốc mất máu với mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp chỉ còn 75/55 mmHg. Khám lâm sàng ghi nhận vùng ngực và bụng bầm tím diện rộng, bụng chướng căng, có phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc rõ. Ngoài ra, người bệnh còn có vết thương hở vùng hông phải, lộ xương cánh chậu.

Song song với hồi sức ban đầu, điều dưỡng nhanh chóng thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch ngoại vi cỡ lớn, lấy máu xét nghiệm, định nhóm máu và chuẩn bị truyền máu khẩn cấp. Siêu âm FAST tại giường được thực hiện ngay, phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng, nghi ngờ chảy máu trong.

Ê-kíp các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi trực tiếp thăm khám, kết hợp biểu hiện sốc mất máu và kết quả siêu âm, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, nhận định bệnh nhân nhiều khả năng bị đa chấn thương với chấn thương bụng kín và ngực kín gây chảy máu nội tạng nghiêm trọng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Trước tình trạng nguy kịch, bác sĩ quyết định kích hoạt quy trình "Báo động đỏ" nội viện, chuyển thẳng người bệnh lên phòng mổ mà không chờ chụp CT ngực - bụng, không chờ kết quả xét nghiệm máu, cũng không đợi hoàn tất thủ tục hành chính hay đóng viện phí.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Việt, trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng nhất không phải là có thêm phim chụp hay kết quả xét nghiệm, mà là xác định đúng tình trạng chảy máu đe dọa tính mạng và đưa người bệnh lên bàn mổ nhanh nhất có thể. Nếu chờ hoàn thành đầy đủ các quy trình thông thường, bệnh nhân có thể mất cơ hội được phẫu thuật.

Ngay sau khi báo động đỏ được kích hoạt, hàng loạt đơn vị gồm khoa Gây mê hồi sức, khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học, Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Khoa Huyết học - Truyền máu cùng nhiều bộ phận liên quan đồng loạt vào cuộc.

Trong lúc khoa Cấp cứu tiếp tục hồi sức, khoa Gây mê hồi sức khẩn trương chuẩn bị phòng mổ, thuốc, phương tiện kiểm soát đường thở, các đường truyền và sẵn sàng phương án truyền máu khối lượng lớn. Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được đưa lên bàn mổ.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khoảng 1,5 lít máu tươi trong ổ bụng. Người bệnh bị vỡ lách gây chảy máu ồ ạt; rách cơ hoành trái dài 10 cm khiến toàn bộ dạ dày, lách và ruột non thoát vị lên khoang màng phổi trái; vết rách gan sâu trên 5 cm; đụng dập và rách mạc treo ruột non; cùng vết thương hở vùng hông phải lộ xương cánh chậu.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khoảng 1,5 lít máu tươi trong ổ bụng, chấn thương đa cơ quan. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học tiến hành cắt lách, khâu phục hồi cơ hoành, cắt đoạn ruột non tổn thương và xử trí các tổn thương trong ổ bụng. Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa phối hợp xử trí tổn thương gan, trong khi Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình xử lý tổn thương khung chậu.

Suốt ca mổ, ê-kíp gây mê hồi sức liên tục truyền máu và các chế phẩm máu để duy trì huyết động cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Chiến Quyết, khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học, cho biết đây là ca phẫu thuật đòi hỏi nhiều ê-kíp làm việc đồng thời. Trong khi một nhóm tập trung cầm máu và xử trí tổn thương, nhóm khác liên tục hồi sức tuần hoàn, truyền máu để duy trì sự sống cho bệnh nhân qua từng phút nguy kịch.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực trong tình trạng rất nặng. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục điều trị sốc mất máu, suy hô hấp, đụng dập phổi hai bên, tràn máu màng phổi, hội chứng tiêu cơ vân và phát hiện thêm nhiều tổn thương cột sống trên phim CT toàn thân được thực hiện sau mổ.

Sau 4 ngày hồi sức tích cực, người bệnh cai máy thở thành công, được rút ống nội khí quản, các chỉ số huyết động và xét nghiệm cải thiện rõ rệt, tỉnh táo và tiếp tục hồi phục.