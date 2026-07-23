Chi tiết tình cờ từ chuyến đi nước ngoài giúp cứu sống 2 người

Hôn mê, suy đa tạng, nguy cơ không qua khỏi cận kề, hai bệnh nhân được cứu sống sau cuộc hội chẩn toàn viện và cuộc chạy đua tìm thuốc điều trị đặc hiệu.

Hai bệnh nhân liên tiếp rơi vào hôn mê, suy đa tạng sau những chuyến đi nước ngoài.

Ngày 6/7, người đàn ông 51 tuổi, quê Hà Tĩnh, được chuyển đến Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, với biểu hiện sốt cao, rối loạn ý thức. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh đã suy đa tạng, tổn thương não, gan, thận và phổi, buộc phải hồi sức tích cực kết hợp lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Theo các bác sĩ, điều khó khăn nhất không chỉ là hồi sức mà còn phải nhanh chóng xác định nguyên nhân gây bệnh giữa hàng trăm khả năng khác nhau có thể dẫn đến sốt cao, rối loạn ý thức và suy đa tạng.

Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động các chuyên gia truyền nhiễm, hồi sức, thận - lọc máu, huyết học - truyền máu, dược, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và dinh dưỡng cùng hội chẩn.

Trong quá trình rà soát bệnh sử, các bác sĩ phát hiện người bệnh từng sang Angola thăm người thân khoảng nửa tháng trước khi nhập viện. Đây là quốc gia có sốt rét lưu hành, giúp các bác sĩ nghĩ đến khả năng mắc sốt rét ác tính và chỉ định xét nghiệm tìm ký sinh trùng. Kết quả soi máu xác định người bệnh nhiễm Plasmodium falciparum, tác nhân gây sốt rét ác tính.

Các chuyên gia cho biết sốt rét hiện không còn lưu hành phổ biến tại Việt Nam, đa số trường hợp gần đây là ca bệnh từ nước ngoài trở về. Do hiếm gặp, bệnh dễ bị bỏ sót nếu không khai thác đầy đủ yếu tố dịch tễ. Trong khi đó, sốt rét do Plasmodium falciparum có thể diễn biến rất nhanh, gây tổn thương não, gan, thận và không qua khỏi nếu không được điều trị kịp thời.

Khó khăn tiếp theo là nguồn thuốc đặc hiệu artesunate đường tiêm rất hạn chế. Thời điểm bệnh nhân nhập viện, lượng thuốc dự trữ tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ đủ điều trị cho một trường hợp.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, Viện Y học nhiệt đới và khoa Dược lập tức liên hệ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cùng nhiều đơn vị khác, đồng thời báo cáo Bộ Y tế để tìm nguồn hỗ trợ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong những tình huống đặc biệt, mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn, nhưng mục tiêu cao nhất vẫn là bảo vệ tính mạng người bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã trao tặng Bệnh viện Bạch Mai 150 liều artesunate tiêm.

Khi các bác sĩ vẫn đang điều trị cho bệnh nhân đầu tiên, Viện Y học nhiệt đới tiếp tục tiếp nhận nam bệnh nhân 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trong tình trạng nguy kịch.

Người bệnh từng sinh sống hơn một năm tại Cộng hòa Guinea (Tây Phi), sau đó sang Việt Nam ngày 8/7 và lưu trú tại Bắc Ninh. Đến trưa 11/7, nhân viên khách sạn phát hiện bệnh nhân hôn mê bên cạnh bãi nôn lẫn máu. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Quân y 110, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm Plasmodium falciparum với mật độ ký sinh trùng rất cao. Người bệnh đã rơi vào sốt rét ác tính nặng với biến chứng não, gan, thận, viêm phổi, thiếu máu, giảm tiểu cầu, nguy cơ xuất huyết tiêu hóa và nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục.

Việc điều trị càng phức tạp khi bệnh nhân không có thân nhân tại Việt Nam. Mọi trao đổi với gia đình đều được thực hiện trực tuyến thông qua phiên dịch.

Tối 12/7, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục kích hoạt báo động đỏ toàn viện. TS.BS Đỗ Văn Thành, Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, cho biết ê-kíp tập trung mọi nguồn lực nhằm kiểm soát ký sinh trùng sớm nhất, đồng thời hồi sức tích cực để bảo vệ chức năng các cơ quan.

Trước báo cáo khẩn của bệnh viện về tình trạng nguy kịch của người bệnh và khó khăn về nguồn thuốc, Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã điều phối 150 liều artesunate tiêm từ nước ngoài về Việt Nam, bàn giao cho Viện Y học nhiệt đới.

Nhờ thuốc đặc hiệu cùng các biện pháp hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Ký sinh trùng trong máu được kiểm soát, chức năng gan, thận phục hồi, người bệnh tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với các bác sĩ.

Ngày 22/7, cả hai bệnh nhân đều được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thành công của hai ca bệnh là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, cùng sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế và WHO trong bảo đảm nguồn thuốc điều trị.