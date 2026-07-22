Bé trai bị đàn ong hơn chục con tấn công thương tâm

Bị đàn ong vò vẽ tấn công khi đi chơi, bé trai 15 tháng tuổi rơi vào nguy kịch, suy đa tạng. Nhờ lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, trẻ đã qua cơn nguy hiểm.

Ong vò vẽ là loài hung dữ và hay tấn công người nếu bị tác động. Ảnh: Flickr.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, vừa điều trị thành công cho bệnh nhi N.X.L. (15 tháng tuổi, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị ngộ độc nặng do ong vò vẽ đốt.

Theo gia đình, trong lúc đi chơi cùng hai anh trai, bé không may bị đàn ong vò vẽ tấn công, bị đốt khoảng 60 nốt trên khắp cơ thể. Người anh trai 3 tuổi cũng bị ong đốt 3 nốt.

Ngay sau tai nạn, cả hai trẻ được đưa đến Trung tâm Y tế Tân Sơn cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được truyền dịch, giảm đau, dùng thuốc chống viêm và kháng sinh. Tuy nhiên, sau khoảng 14 giờ điều trị, tình trạng của bé diễn biến xấu nhanh với biểu hiện suy đa cơ quan, gồm tổn thương thận cấp, suy hô hấp và tổn thương gan, nên được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao liên tục, phải thở oxy hỗ trợ. Các bác sĩ ghi nhận nhiều vết ong đốt có tổn thương hoại tử trung tâm, vùng mặt, cổ và nửa thân trên sưng nề nhiều. Trẻ mệt mỏi, quấy khóc liên tục, tiểu ít.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị suy đa tạng với suy thận, suy gan, tiêu cơ vân cấp (men cơ tăng hơn 1.000 lần so với bình thường) và sốc nhiễm độc, biểu hiện bằng mạch nhanh, tụt huyết áp. Đây là những dấu hiệu ngộ độc nặng do nọc ong đã gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trẻ được cứu sống sau nhiều ngày điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp điều trị khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, sử dụng kháng sinh, truyền dịch, thuốc vận mạch, đồng thời lọc máu liên tục, điều chỉnh rối loạn điện giải, cân bằng kiềm toan và hỗ trợ chức năng các cơ quan bị tổn thương.

Sau một ngày lọc máu liên tục, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt. Chức năng các cơ quan dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn. Đến ngày 11/7, bệnh nhi được rút ống nội khí quản. Sau cai máy thở, trẻ tỉnh táo, tự thở tốt, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi.

Đến chiều 17/7, sức khỏe bệnh nhi ổn định, chức năng các cơ quan phục hồi tốt và được xuất viện.

Theo bác sĩ nội trú Nguyễn Võ Lộc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ong vò vẽ là loài côn trùng có nọc độc rất mạnh. Khi bị đốt với số lượng lớn, nọc ong có thể gây tan máu, tiêu cơ vân, tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu, sốc phản vệ và suy đa cơ quan. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong, hạn chế vận động để giảm tốc độ lan truyền của nọc độc. Nếu còn ngòi ong, cần loại bỏ đúng cách, vệ sinh sạch vùng da bị đốt và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế, đặc biệt khi bị đốt nhiều nốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, sưng phù toàn thân, đau nhiều, sốt, tiểu ít hoặc rối loạn ý thức.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, việc theo dõi tại cơ sở y tế là rất cần thiết bởi các biến chứng do nọc ong có thể xuất hiện muộn sau nhiều giờ, thậm chí sau 1-2 ngày kể từ khi bị đốt. Phát hiện sớm và điều trị tích cực là yếu tố quyết định giúp tăng cơ hội cứu sống và hạn chế di chứng.