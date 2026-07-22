Sản phụ ở Australia sinh 4 bé gái cùng trứng tự nhiên

Theo các chuyên gia, tỷ lệ mang thai 4 tự nhiên chỉ vào khoảng 1 trên 700.000 ca, trong khi trường hợp sinh 4 cùng trứng hiếm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1 trên 15 triệu ca.

Một sản phụ tại Australia vừa sinh 4 bé gái cùng trứng được thụ thai hoàn toàn tự nhiên - trường hợp được giới y khoa đánh giá cực kỳ hiếm, với xác suất chỉ khoảng 1 trên 15 triệu ca.

Sản phụ Jenitar Sau Na'amoana (34 tuổi), người đã có 4 con nhỏ từ 1 đến 10 tuổi, vừa hạ sinh thêm 4 bé gái tại Bệnh viện Phụ nữ và Hoàng gia Brisbane, bang Queensland. Sự xuất hiện của 4 thành viên mới đã nâng tổng số con của vợ chồng chị và anh Jortham lên 8 người.

Bác sĩ Alexa Bendall, chuyên gia y học thai nhi trực tiếp theo dõi thai kỳ, cho biết cả 4 em bé đều được hình thành từ một trứng duy nhất tách thành bốn phôi mà không cần bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Đây được xem là trường hợp đầu tiên từng được ghi nhận tại Australia.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ mang thai 4 tự nhiên chỉ vào khoảng 1 trên 700.000 ca, trong khi trường hợp sinh 4 cùng trứng hiếm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1 trên 15 triệu ca.

Phần lớn các ca sinh 4 trên thế giới đều có sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị hiếm muộn. Đại diện bệnh viện cho biết vợ chồng chị Na'amoana hoàn toàn không có kế hoạch sinh thêm con và đã rất bất ngờ khi biết mình mang thai 4.

Theo Tổ chức Y tế Johns Hopkins, mang đa thai luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như sinh non, sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh. Riêng trường hợp của chị Na'amoana còn được đánh giá đặc biệt nguy hiểm do cả 4 thai nhi cùng sử dụng một bánh nhau, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng trong thai kỳ.

Sản phụ được đội ngũ y tế theo dõi sát sao ngay từ tuần thai thứ 10 và phải nhập viện từ tuần thứ 25 để chăm sóc đặc biệt. Đến ngày 14/7, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ lấy thai khi thai được 28 tuần và 4 ngày.

Bác sĩ Bendall gọi việc cả 4 bé gái đều chào đời khỏe mạnh là "một phép màu thực sự." Hiện người mẹ đang hồi phục tốt, trong khi 4 bé vẫn được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh.

Bốn bé gái được đặt tên là Emily, Harriet, Catherine và Alexa - trong đó bé út được đặt theo tên bác sĩ Bendall như một lời tri ân dành cho người đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thai kỳ đầy thử thách.

Bác sĩ Bendall cho biết bà cảm thấy rất xúc động và vinh dự khi được góp phần làm nên một trường hợp đặc biệt hiếm gặp trong lịch sử y khoa Australia.