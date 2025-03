Mối liên hệ giữa nước tăng lực và bệnh ung thư

Axit benzoic và axit ascorbic là hai chất có trong một số loại nước tăng lực và nước giải khát có gas sẽ phân hủy thành benzen một chất gây ung thư.

Uống nhiều nước tăng lực và nước giải khát có gas tăng khả năng mắc ung thư. Ảnh: S.P.

Mặc dù chưa tới mức gây ra quá nhiều vấn đề, nhưng nhiều loại nước tăng lực vẫn có chứa lipid, đường, protein, khoáng chất, và cả vitamin, một trong năm nhóm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Như đã đề cập, vitamin có hai loại bao gồm loại tan trong nước và loại tan trong chất béo. Điều này có nghĩa là nhóm vitamin dễ tan trong nước sẽ ngay lập tức bị đào thải ra ngoài cơ thể (nhóm vitamin B, vitamin C), còn nhóm vitamin khó tan trong nước, dễ tan trong chất béo thì nếu hấp thu quá nhiều, chúng có thể tồn đọng lại trong cơ thể (vitamin A, D, E, K...).

Với nhóm vitamin tan trong nước, dù bạn có hấp thu quá mức thì phần vitamin dư thừa cũng sẽ bị bài tiết theo nước tiểu ra ngoài cơ thể. Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta chỉ phải quan tâm đến nhóm vitamin còn lại.

Vitamin tan trong chất béo nếu hấp thu vừa đủ sẽ có tác dụng phòng chống lão hóa da và niêm mạc, chống oxy hóa... Tuy nhiên, nếu hấp thụ quá mức cho phép, chúng sẽ tích tụ trong gan hay các tế bào mỡ. Tùy trường hợp, điều này còn dẫn tới các bệnh cần phải lưu ý như dưới đây:

- Vitamin A: Đau đầu, buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, cảm giác mệt mỏi

- Vitamin D: Cảm giác mệt mỏi, táo bón, thiếu máu, cao huyết áp...

- Vitamin E: Cảm giác mệt mỏi, tiêu chảy, yếu cơ...

- Vitamin K: Không gây hại kể cả khi hấp thụ quá mức.

Uống nước tăng lực và rồi sức khỏe bị ảnh hưởng là một điều không thể chấp nhận được. Thêm vào đó, nước tăng lực còn có chứa các chất phụ gia như chất bảo quản tổng hợp, chất tạo màu tổng hợp hay hương liệu...

Trong số các chất này, cần phải lưu ý chất Natri benzoat. Đây là một loại chất bảo quản tổng hợp, được dùng như một loại thuốc chống hư thối dùng để ức chế gia tăng vi khuẩn hay nấm mốc ở thức ăn, mặt khác loại chất này có độc tính rất mạnh.

Nếu bạn uống liên tục mỗi ngày vài chai nước tăng lực thì sẽ có nguy cơ lớn gặp vấn đề về tổn thương tế bào ở dạ dày hay đường ruột.

Natri benzoat phản ứng với vitamin C sẽ chuyển thành benzen. Nói ngắn gọn, benzen là chất cực độc. Tôi vẫn nhớ như in sự kiện di dời chợ Tsugishi năm nào khi nồng độ benzen trong nước ngầm ở khu vực Toyosu, Tokyo được phát hiện cao gấp hơn 100 lần so với tiêu chuẩn của WHO.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) coi benzen là “chất có khả năng gây ung thư cho con người”. Tháng 7 năm 2006, Bộ Y tế - Lao động & Phúc lợi Nhật Bản đã công bố thông cáo báo chí với tiêu đề “Về vấn đề benzen trong các loại nước giải khát” và kêu gọi các bên cung cấp thông tin cho người dân.

Thông cáo báo chí đã đưa ra các thông tin như “Từ mùa xuân năm nay, Anh và các quốc gia khác đã công bố tài liệu cho thấy axit benzoic (chất bảo quản) và axit ascorbic (chất tạo độ chua, chất chống oxy hóa) trong các sản phẩm nước giải khát dưới các điều kiện nhất định có thể phản ứng và sinh ra benzen; các sản phẩm nước giải khát trên thị trường cũng đã phát hiện chất benzen với nồng độ thấp...

Các sản phẩm có nồng độ benzen vượt quá 10ppb bị yêu cầu thu hồi.” Ở Nhật Bản, Viện Khoa học sức khỏe quốc gia cũng đã “tiến hành kiểm tra, phân tích hàm lượng benzen trong 31 sản phẩm nước giải khát đang được lưu hành trên thị trường có chứa cả hai chất axit benzoic và axit ascorbic kể từ tháng 5.”

Theo đó, nghe nói trong kết quả kiểm tra có một sản phẩm có benzen và nồng độ benzen vượt quá ngưỡng cho phép theo Sổ tay hướng dẫn về nước giải khát của WHO (tái bản lần 3). Bộ Y tế - Lao động & Phúc lợi đã thông báo kết quả phân tích sản phẩm này tới nhà phân phối và yêu cầu công ty thu hồi sản phẩm.

Nếu uống từng ngụm nước giải khát, có thể chỉ có một lượng nhỏ chất benzen. Tuy nhiên, loại chất này nếu bị hấp thụ vào cơ thể vẫn gây ra mối lo ngại đáng quan tâm.