Độc tố trong cơ thể con người đến từ đâu?

  • Thứ năm, 25/12/2025 09:08 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Độc tố trong cơ thể đến từ hai nguồn chủ yếu là di truyền và sự xâm nhập từ môi trường. Khi các tế bào kém bền vững sẽ dễ bị độc tố làm cho biến tính và trở thành tế bào ác tính.

Doc anh 1

Thuốc lá chứa rất nhiều chất độc có hại cho cơ thể. Ảnh minh họa: L.C.

Con người không thể không tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Trong quá trình tiếp xúc với môi trường và sinh hoạt thường ngày, độc tố cũng liên tục được sản sinh. Vậy độc tố trong cơ thể con người đến từ đâu? Nhìn chung có ba con đường dưới đây:

Do di truyền

Nếu vấn đề nằm ở thể chất bẩm sinh thì ta không thể khắc phục triệt để tình trạng độc tố sản sinh do yếu tố di truyền. Theo nghiên cứu về âm dương ngũ hành trong Đông y, sau khi sinh ra, thể chất con người được chia thành âm hư, dương hư, huyết ứ, khí uất, đàm thấp, suy khí huyết. Ba loại thể chất dễ sản sinh ra độc tố nhất là âm hư, dương hư và suy khí huyết.

Do thức ăn hấp thu hàng ngày

Thức ăn là yếu tố không thể thiếu để con người duy trì sự sống. Sau quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, các chất dinh dưỡng trong thức ăn sẽ được hấp thu để nuôi dưỡng cơ thể, còn chất thải được đào thải ra ngoài qua đường tiểu tiện, đại tiện và qua da (như mồ hôi), một phần nhỏ ở lại trong ruột già.

Theo thời gian, những chất thải này trở nên rắn hơn, tích tụ ngày càng nhiều sẽ khiến chức năng của ruột già suy giảm. Khi đó, các độc tố sẽ bị thành ruột hấp thu ngược trở lại, được vận chuyển đến các cơ quan theo máu, dẫn đến hôi miệng, táo bón, đầy hơi, đau bụng, trĩ.

Những người ăn nhiều thịt dễ gặp hiện tượng xì hơi sau khi ăn, vì thịt rất giàu đạm, nạp quá nhiều vào cơ thể thường gây khó khăn khi đại tiện, mà một số chất trong thịt bị phân hủy thành các chất chuyển hóa không có lợi cho cơ thể như sulfur dioxide, nếu không thể đào thải qua phân thì cơ thể buộc phải đẩy chúng ra ngoài thông qua xì hơi.

Tóm lại, nếu các chất có hại chuyển hóa từ thức ăn không được đào thải kịp thời sẽ gây hại cho cơ thể.

Ngoài các độc tố hình thành do quá trình chuyển hóa thức ăn, một số loại thức ăn đã có sẵn độc tố. Ví dụ:

- Thực phẩm bị cháy hoặc có mùi khét, ví dụ đồ nướng bị cháy đen.

- Thực phẩm được nấu quá chín ở nhiệt độ cao.

- Thực phẩm bị hư hỏng hoặc nấu chưa chín.

- Thực phẩm nảy mầm, đặc biệt là khoai tây, đậu phộng.

- Thực phẩm thêm phụ gia thực phẩm và chất tạo màu, ví dụ chất bảo quản, saccharin [1] và các hóa chất khác.

- Thực phẩm được tẩy trắng, ví dụ hạt dẻ cười.

- Thực phẩm lên men không vệ sinh, ví dụ đậu phụ thối.

- Thực phẩm được chiên trong dầu đun sôi nhiều lần, ví dụ quẩy, gà rán.

Môi trường sống và thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Môi trường tự nhiên ngày càng ô nhiễm nên nồng độ độc tố trong cơ thể con người cũng tăng theo.

Việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học, thải các hóa chất độc hại ra môi trường, sản xuất kim loại nặng, lạm dụng các chất tẩy rửa sẽ gây ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh quá trình tích tụ độc tố trong cơ thể con người.

[1] Chất làm ngọt nhân tạo không chứa năng lượng

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Độc Ruột già Sulfur dioxide Độc tố Xì hơi Di truyền

