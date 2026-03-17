Thế giới sách

Một thế hệ kiệt sức vì phải luôn tỏ ra hạnh phúc

  • Thứ ba, 17/3/2026 05:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mạng xã hội đầy ắp những nụ cười, chuyến đi và thành tích đáng ngưỡng mộ., nhưng phía sau màn hình, nhiều người trẻ đang âm thầm mệt mỏi khi phải duy trì hình ảnh tích cực mỗi ngày.

Mạng xã hội chưa bao giờ sôi động như hiện tại. Chỉ vài phút lướt điện thoại, người ta có thể nhìn thấy hàng trăm cuộc sống dường như đang diễn ra theo cách đáng mơ ước: những chuyến đi xa, những buổi gặp gỡ đầy tiếng cười, những bữa ăn được chăm chút tỉ mỉ, những cột mốc thành tích nối tiếp nhau. Dòng chảy hình ảnh tích cực ấy khiến cuộc sống của người trẻ hiện lên như một hành trình luôn rực rỡ.

Nhưng phía sau những khung hình sáng sủa là một thực tế khác. Không ít người trẻ thừa nhận họ thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng và hoang mang, dù vẫn duy trì hình ảnh tích cực trên mạng xã hội. Có người vừa đăng một bức ảnh tươi cười nhưng ngay sau đó lại chìm trong im lặng. Có người nhận nhiều lượt yêu thích nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng khi màn hình tắt đi.

Vấn đề không phải ở những bức ảnh lung linh đó, mà ở áp lực phải sống sao cho giống những gì mình đã thể hiện. Khi đó những cảm xúc không vui vì thế dần bị ngó lơ. Từ áp lực học tập và công việc, nỗi lo về tương lai, cảm giác hoài nghi bản thân… hiếm khi xuất hiện trên bảng tin. Thay vào đó là những khoảnh khắc đã được chọn lọc kỹ càng. Việc chia sẻ đời sống, theo thời gian, biến thành một dạng “biểu diễn cảm xúc”.

Hệ quả là nhiều người trẻ rơi vào trạng thái tách đôi đời sống: một thực tại nhiều áp lực và một phiên bản trọn vẹn trên không gian số. Sự lệch pha này khiến họ dễ rơi vào so sánh. Khi liên tục nhìn thấy người khác “ổn”, cảm giác thua kém và tự trách bản thân âm thầm gia tăng.

Không ai ép ta phải hạnh phúc. Nhưng ta dần tin rằng mình cần phải tỏ ra như vậy.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng mạng xã hội không phải nguyên nhân cốt lõi. Vấn đề nằm ở cách mỗi người nhìn nhận và đối diện với cảm xúc của chính mình.

Trong cuốn sách Khai mở cảm xúc, bác sĩ tâm lý Emma Hepburn nhấn mạnh rằng mọi cảm xúc đều có giá trị, kể cả lo âu hay buồn bã. Những trạng thái khó chịu không phải điều cần che giấu mà là tín hiệu cho thấy điều gì đang diễn ra bên trong mỗi người. Khi cảm xúc bị phủ nhận chỉ để duy trì hình ảnh tích cực, áp lực tâm lý không biến mất mà tiếp tục tích tụ.

Ở một góc nhìn rộng hơn, Khai mở hạnh phúc gợi mở rằng hạnh phúc không phải trạng thái luôn tươi sáng. Đó là một hành trình có nhiều sắc độ, nơi con người học cách hiểu mình và chấp nhận cả những giai đoạn chênh vênh.

Bộ sách Khai mở cảm xúc Khai mở hạnh phúc của bác sĩ tâm lý Emma Hepburn.

Điều đáng suy ngẫm là: sự chân thật với cảm xúc cá nhân quan trọng hơn việc xây dựng một hình ảnh hoàn hảo. Mạng xã hội có thể là nơi kết nối và truyền cảm hứng, nhưng không phải thước đo giá trị con người.

Đằng sau mỗi bức ảnh đẹp vẫn là một đời sống thật, với những ngày suôn sẻ và cả những ngày mệt mỏi. Hãy nhớ rằng, không phải ngày nào ta cũng rực rỡ. Nhưng được là chính mình là cách giúp mỗi người giữ lại trạng thái tinh thần cần bằng.

Lam Anh

