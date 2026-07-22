4 loại quả 'chữa lành' gan cho người hay uống rượu bia

Thường xuyên uống rượu bia khiến gan phải làm việc quá tải. Một số loại quả quen thuộc bán đầy ở chợ Việt có thể góp phần bảo vệ tế bào gan và giảm stress oxy hóa.

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, bưởi không chỉ giúp giảm viêm mà còn hỗ trợ tăng cường khả năng tự bảo vệ của tế bào gan. Ảnh: Shutterstock.

Gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp khi cơ thể thường xuyên tiêu thụ rượu bia. Rượu bia khi được chuyển hóa sẽ tạo ra nhiều gốc tự do, làm tăng tình trạng viêm và gây tổn thương tế bào gan nếu sử dụng kéo dài.

Dù không có loại thực phẩm nào có thể thanh lọc hay giải độc gan ngay lập tức, chế độ ăn giàu trái cây và rau củ chứa các hợp chất chống oxy hóa vẫn được đánh giá là có lợi cho sức khỏe gan.

Dưới đây là 4 loại trái cây đáng bổ sung cho những người thường xuyên phải tiếp khách hay sử dụng rượu bia.

Bưởi - Loại quả giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan

Theo Times of India, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cùng hai flavonoid nổi bật là naringin và naringenin. Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong bưởi có thể góp phần hạn chế tích tụ chất béo trong gan và cải thiện quá trình chuyển hóa lipid. Vì vậy, bưởi thường được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn lành mạnh dành cho người muốn chăm sóc sức khỏe gan.

Không chỉ giàu vitamin C, bưởi còn có lượng nước lớn, giúp cơ thể duy trì đủ nước - yếu tố quan trọng để các quá trình chuyển hóa diễn ra hiệu quả. Ăn bưởi thường xuyên còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Việt quất - "Kho" anthocyanin hỗ trợ giảm stress oxy hóa

Việt quất nổi tiếng với hàm lượng anthocyanin cao - sắc tố tạo nên màu tím xanh đặc trưng và cũng là chất chống oxy hóa mạnh.

Anthocyanin có thể giúp giảm phản ứng viêm, hạn chế tổn thương tế bào do stress oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ chức năng gan. Bên cạnh đó, loại quả này còn cung cấp vitamin C, mangan và chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Táo - Ăn mỗi ngày giúp hỗ trợ chức năng gan và hệ tiêu hóa

Táo chứa nhiều pectin - dạng chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa, đồng thời giàu polyphenol, những hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Pectin góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột, từ đó giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan. Trong khi đó, polyphenol có thể giúp hạn chế viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Theo Healthline, bài tổng quan công bố năm 2025 cũng cho thấy các hoạt chất trong táo có nhiều tiềm năng hỗ trợ bảo vệ gan thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Táo cũng là loại quả có chỉ số đường huyết tương đối thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi thừa cân, béo phì là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Táo nổi bật với nhiều hoạt chất tốt cho gan. Ảnh: Magnific.

Bơ - Nguồn chất béo tốt giúp gan hoạt động hiệu quả hơn

Bơ là loại quả giàu chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và glutathione - những dưỡng chất được đánh giá có lợi cho sức khỏe gan.

Theo Medical News Today, chất béo tốt trong bơ giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, trong khi vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị bổ sung bơ với lượng hợp lý trong chế độ ăn nhằm hỗ trợ phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài các chất chống oxy hóa, bơ còn cung cấp kali và folate - những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Tuy nhiên, do chứa lượng calo khá cao, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1/4-1/2 quả mỗi ngày để vừa nhận được lợi ích vừa tránh dư thừa năng lượng.

Dù những loại quả trên có thể hỗ trợ bảo vệ gan nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất có lợi, chúng không thể bù đắp tác hại của việc uống nhiều rượu bia. Các chuyên gia khuyến cáo cách tốt nhất để giữ lá gan khỏe mạnh vẫn là hạn chế đồ uống có cồn, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ.

Nếu thường xuyên uống rượu bia hoặc có các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, đau tức hạ sườn phải hay men gan tăng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.