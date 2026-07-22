Bác sĩ cảnh báo 5 nhóm người dễ mắc một loại ung thư phổ biến

Ung thư tuyến giáp thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể đạt tỷ lệ sống trên 95% nếu phát hiện sớm. Bác sĩ chỉ ra các dấu hiệu và nhóm nguy cơ cao cần tầm soát.

Ung thư tuyến giáp hiện là loại ung thư thường gặp nhất của hệ nội tiết, với số ca mắc mới ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở nữ giới, đặc biệt trong độ tuổi từ 30 đến 60.

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, phần lớn các trường hợp ung thư tuyến giáp thuộc nhóm thể biệt hóa - dạng bệnh có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa có thể vượt 95% khi bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, khối u có thể xâm lấn các cơ quan lân cận như khí quản, thực quản hoặc dây thần kinh thanh quản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp, nuốt và phát âm của người bệnh.

Những người nên kiểm tra tuyến giáp định kỳ

Chuyên gia này khuyến cáo một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao cần chủ động thăm khám và tầm soát tuyến giáp định kỳ.

Đó là phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi 30-60; người từng chiếu xạ vùng đầu - cổ hoặc tiếp xúc với bức xạ ion hóa; người có nhân tuyến giáp, bướu giáp đa nhân hoặc mắc các bệnh lý tuyến giáp mạn tính.

Khối bất thường ở cổ, khàn tiếng kéo dài hay nuốt vướng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp. Ảnh: SCMP.

Ngoài ra, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp hoặc mang các hội chứng di truyền liên quan cũng cần được theo dõi sát. Trường hợp tự phát hiện khối bất thường vùng cổ hoặc phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ cũng nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá.

Ung thư tuyến giáp thường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu. Nhiều bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng và chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi siêu âm vùng cổ hoặc khám sức khỏe định kỳ.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như nổi khối hoặc nhân bất thường ở vùng trước cổ, xuất hiện hạch cổ, khàn tiếng kéo dài không rõ nguyên nhân, nuốt vướng, nuốt nghẹn hoặc cảm giác tức cổ, khó thở khi khối u phát triển lớn.

Theo bác sĩ Phương, việc nhận biết sớm những dấu hiệu này và đi khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh.

Sàng lọc giúp phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm

Để phát hiện sớm các bất thường của tuyến giáp, nhiều cơ sở y tế triển khai gói khám sàng lọc chuyên biệt. Gói khám thường bao gồm khám chuyên khoa, siêu âm tuyến giáp và hạch vùng cổ, xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp khi cần thiết cùng các thăm dò bổ sung theo chỉ định của bác sĩ.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm các tổn thương tuyến giáp. Khi bệnh được chẩn đoán từ giai đoạn đầu, cơ hội điều trị thành công cao hơn, đồng thời giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng do bệnh tiến triển.

"Việc khám định kỳ giúp phát hiện sớm các tổn thương tuyến giáp, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng do bệnh tiến triển", PGS Phương cho biết.