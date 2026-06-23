Người phụ nữ trả giá đắt vì lối sống tiết kiệm, ung thư đã di căn

Sau nhiều năm ăn đồ để qua đêm, mua thực phẩm giảm giá cận hạn sử dụng và không khám sức khỏe, người phụ nữ phát hiện mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối khi bệnh đã di căn.

Một câu nói đầy tiếc nuối: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm một chút tiền..." đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về những thói quen tưởng như vô hại trong cuộc sống hàng ngày.

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa ung bướu Liêu Kế Đỉnh, chuyên khoa Huyết học - Ung bướu thuộc Bệnh viện Trường Canh Linkou (Đài Loan), chia sẻ một phụ nữ 52 tuổi có thói quen sống rất tiết kiệm. Bà thường ăn thức ăn để qua đêm, mua thực phẩm giảm giá hoặc cận ngày hết hạn và gần như không bao giờ đi khám sức khỏe vì cho rằng cơ thể vẫn bình thường.

Bác sĩ Liêu cho biết người phụ nữ này luôn quan niệm rằng: "Thức ăn để qua đêm hay hàng giảm giá chỉ cần chưa hỏng thì vẫn ăn được" và "Khám sức khỏe quá tốn kém, nếu không có triệu chứng thì không cần kiểm tra".

Tuy nhiên, một ngày, bà bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội kèm vã mồ hôi lạnh. Gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bàng hoàng: bà được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4. Khối u không chỉ phát triển ở ruột già mà còn đã di căn đến gan. Khi bệnh được phát hiện, thời điểm thích hợp để phẫu thuật điều trị triệt để đã qua.

Trong nước mắt, người phụ nữ hối hận nói với bác sĩ: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm một ít tiền, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy". "Giá như tôi đi khám sức khỏe sớm hơn và chú ý đến chế độ ăn uống từ trước thì đã không phải đối mặt với tình cảnh này".

Thói quen ăn đồ thừa để tiết kiệm có thể tăng nguy cơ mắc ung thư. Ảnh: Civil Eats.

Nhiều bệnh nhân bỏ lỡ "thời gian vàng" vì muốn tiết kiệm

Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh cho biết trong hơn 30 năm làm nghề, ông đã gặp không ít trường hợp tương tự. Nhiều người cố gắng tiết kiệm những khoản chi nhỏ trong sinh hoạt nhưng lại bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Ông đặt ra một số câu hỏi khiến nhiều người phải tự nhìn lại bản thân:

Có thường xuyên chọn những bữa ăn rẻ tiền, nhiều dầu mỡ chỉ để tiết kiệm vài chục nghìn đồng?

Có từng sử dụng thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng vì tiếc của?

Có trì hoãn việc khám sức khỏe định kỳ vì cho rằng chi phí vài triệu đồng là quá đắt?

Theo bác sĩ này, đây đều là những lựa chọn tưởng như giúp giảm chi tiêu trước mắt nhưng có thể phải trả giá bằng sức khỏe về lâu dài.

Chi phí lớn nhất không phải là phòng bệnh, mà là điều trị khi bệnh đã muộn

Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh nhấn mạnh khoản chi tốn kém nhất trong y tế không phải là tiền phòng ngừa hay khám sức khỏe định kỳ, mà là chi phí điều trị sau khi bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Những thói quen như thường xuyên ăn thực phẩm không còn tươi mới, lạm dụng đồ ăn để qua đêm, ưu tiên thực phẩm cận hạn sử dụng mà không bảo đảm chất lượng hoặc không đi khám sức khỏe trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có một số loại ung thư.

Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn, người bệnh không chỉ phải đối mặt với nguy cơ suy giảm chất lượng cuộc sống mà còn có thể phải chi trả những khoản điều trị rất lớn, bao gồm hóa trị, thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và nhiều chi phí y tế khác.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư có thể phát hiện sớm và điều trị sớm với tỷ lệ chữa khỏi cao. Thực hiện tầm soát loại ung thư này mỗi 2 năm/lần có thể giảm 34% nguy cơ ung thư giai đoạn muộn và giảm 40% tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.

Điều đáng chú ý là ung thư đại tràng không xuất hiện đột ngột, mà thường phát ra những tín hiệu cảnh báo từ sớm. Nếu đường ruột có những biểu hiện bất thường dưới đây, nhất định cần đi khám kịp thời:

- Thay đổi thói quen đại tiện: Đột nhiên xuất hiện táo bón hoặc tiêu chảy không rõ nguyên nhân, hoặc tình trạng táo bón và tiêu chảy xen kẽ, kéo dài trong thời gian tương đối lâu (trên 2 tuần).

- Đi ngoài ra máu: Trong phân có lẫn máu màu đỏ sẫm hoặc màu giống mứt (sền sệt), không phải dạng máu đỏ tươi nhỏ giọt như bệnh trĩ, cũng không phải chỉ dính máu trên giấy vệ sinh khi lau.

- Đau bụng không rõ nguyên nhân: Nếu bạn bị đau âm ỉ, dai dẳng hoặc đau quặn từng cơn lặp đi lặp lại ở một vị trí cố định trên bụng, không nên đơn giản cho rằng chỉ là ăn phải đồ không hợp rồi bỏ qua.

- Sụt cân, thiếu máu: Không ăn kiêng hay giảm cân nhưng cân nặng vẫn giảm rõ rệt, kèm theo các biểu hiện thiếu máu như da xanh xao, mệt mỏi, dễ kiệt sức.