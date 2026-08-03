Những ai cần xét nghiệm viêm gan sớm và thường xuyên?

Gia đình tôi có người mắc viêm gan B, bản thân chưa có triệu chứng. Tôi có nên xét nghiệm ngay và cần làm những xét nghiệm nào?

Gia đình tôi có người mắc viêm gan B, bản thân chưa có triệu chứng. Tôi có nên xét nghiệm ngay và cần làm những xét nghiệm nào?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

Trái với suy nghĩ của nhiều người, viêm gan B và viêm gan C thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Xét nghiệm là cách duy nhất để phát hiện sớm viêm gan virus ở những người chưa có biểu hiện lâm sàng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xét nghiệm nên được ưu tiên ở những người có nguy cơ cao, bao gồm người từng tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục không an toàn, từng truyền máu hoặc xăm mình, xỏ khuyên bằng dụng cụ không đảm bảo vô trùng.

Ngoài ra, người sống chung nhà hoặc có quan hệ tình dục với người mắc viêm gan B hoặc C, trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm virus, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với máu và dịch cơ thể, cũng như phụ nữ mang thai đều nên được tầm soát.

Bên cạnh các nhóm nguy cơ, bất kỳ ai xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ tổn thương gan cũng cần đi xét nghiệm sớm. Những biểu hiện thường gặp gồm vàng da, vàng mắt, mệt mỏi kéo dài, men gan tăng hoặc các bất thường chức năng gan được phát hiện qua khám sức khỏe. Người sinh sống tại khu vực có tỷ lệ lưu hành viêm gan virus cao cũng nên chủ động kiểm tra định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng.

Quy trình xét nghiệm hiện khá đơn giản và chỉ cần lấy mẫu máu. Bước đầu tiên là xét nghiệm huyết thanh học. Với viêm gan B, bác sĩ sẽ tìm kháng nguyên bề mặt HBsAg; còn với viêm gan C là xét nghiệm kháng thể anti-HCV nhằm xác định cơ thể đã từng tiếp xúc với virus hay chưa.

Nếu kết quả sàng lọc dương tính, người bệnh sẽ được chỉ định làm thêm các xét nghiệm sinh học phân tử để xác định virus có đang hoạt động hay không, đồng thời đánh giá tải lượng virus và mức độ tổn thương gan. Đây là cơ sở để bác sĩ quyết định có cần điều trị và lựa chọn phác đồ phù hợp.

Sau khi có kết quả, người bệnh cần được tư vấn bởi nhân viên y tế. Nếu kết quả âm tính, bác sĩ sẽ hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, đồng thời khuyến cáo tiêm vaccine viêm gan B nếu cơ thể chưa có miễn dịch bảo vệ.

Trong trường hợp dương tính, người bệnh không nên quá lo lắng. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ đánh giá tình trạng gan, theo dõi hoặc điều trị kịp thời. Người mắc viêm gan C có thể được điều trị bằng thuốc kháng virus thế hệ mới với khả năng chữa khỏi cao, trong khi người mắc viêm gan B sẽ được theo dõi hoặc điều trị bằng thuốc nhằm kiểm soát virus, ngăn ngừa xơ gan và ung thư gan.

Song song với đó, người bệnh cũng được tư vấn thay đổi lối sống, hạn chế rượu bia và khuyến khích người thân đi xét nghiệm, tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe.

Dưỡng gan để dưỡng nhan

Da chỉ nhẵn mịn và căng bóng khi gan thải độc tốt. Mắt chỉ sáng trong khi lá gan được bồi bổ đúng cách. Có thể nói dưỡng gan chính là chìa khóa để dưỡng nhan. Cuốn sách Dưỡng gan để dưỡng nhan của bác sĩ - dược sĩ Thẩm Ninh là lời nhắc nhở đến phụ nữ hãy hình thành ý thức dưỡng gan.