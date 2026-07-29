Điều tra khẩn vụ 84 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Sau vụ 84 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Lâm Đồng, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm sau vụ 84 người nghi ngộ độc liên quan một cơ sở bán bánh mì. Ảnh minh họa: ĐV.

Ngày 29/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà).

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị nhận được Báo cáo số 133/BC-ATTP ngày 28/7 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng về vụ việc 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

Sau khi sử dụng sản phẩm, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế ảnh hưởng của vụ việc đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này cũng yêu cầu địa phương thông báo rộng rãi tới cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người đã ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan và có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm cần nhanh chóng liên hệ Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ, theo dõi và xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm và công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho cán bộ quản lý và chủ cơ sở kinh doanh bằng nhiều hình thức truyền thông.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể cần được hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau khi hoàn tất điều tra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm báo cáo kết quả vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.