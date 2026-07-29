Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân Vũ Văn Đính qua đời

Giáo sư Vũ Văn Đính, nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, qua đời sáng 29/7 ở tuổi 94, để lại nhiều dấu ấn với ngành y.

Giáo sư Vũ Văn Đính nhận giải thưởng thành tựu cống hiến trọn đời.

Theo thông tin từ Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Giáo sư Vũ Văn Đính (sinh năm 1933, quê quán Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, nay là thôn Phong Lâm, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng) đã qua đời vào sáng 29/7, hưởng thọ 94 tuổi.

Giáo sư Vũ Văn Đính từng giữ nhiều cương vị quan trọng của ngành y như nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai và nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong hơn nửa thế kỷ cống hiến cho y học nước nhà, Giáo sư Vũ Văn Đính được xem là một trong những người đặt nền móng cho chuyên ngành hồi sức cấp cứu hiện đại tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y năm 1958, ông gắn bó trọn sự nghiệp với Tổ Hồi sức cấp cứu A9, tiền thân của khoa Hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - nơi được nhiều thế hệ thầy thuốc gọi là "cửa sinh tử" của những bệnh nhân nặng.

Những năm đầu công tác, ông được cử sang nhiều quốc gia để học tập, nghiên cứu và làm nhiệm vụ. Hành trình nghề nghiệp của ông trải dài từ thời gian nghiên cứu tại Liên Xô, bốn năm biệt phái tại châu Phi đến những ngày làm việc ở Campuchia năm 1977.

Trở về nước, ông tiếp tục gắn bó với khoa Hồi sức cấp cứu A9. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của vị giáo sư. Trong bối cảnh nhân lực thiếu thốn nhưng số lượng bệnh nhân nặng luôn quá tải, đội ngũ y bác sĩ phải làm việc với cường độ rất lớn. Có những giai đoạn, Giáo sư Vũ Văn Đính gần như không có thời gian nghỉ ngơi vì liên tục túc trực cứu chữa người bệnh.

Giáo sư Vũ Văn Đính thăm khám bệnh nhân thời còn công tác. Ảnh tư liệu.

Không chỉ trực tiếp điều trị, ông còn có nhiều đóng góp trong xây dựng chuyên ngành hồi sức cấp cứu, đào tạo đội ngũ bác sĩ và phát triển hệ thống chuyên môn trên phạm vi cả nước. Nhiều thế hệ học trò sau này trở thành những chuyên gia đầu ngành đều trưởng thành từ sự dìu dắt của ông.

Với những cống hiến to lớn cho nền y học Việt Nam, Giáo sư Vũ Văn Đính được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Ông hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Khoa Hồi sức cấp cứu A9 - đơn vị ông lãnh đạo và gây dựng - cũng hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Năm 2012, trong khuôn khổ Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á tổ chức tại Hà Nội, Giáo sư Vũ Văn Đính được trao Giải thưởng "Cống hiến trọn đời" trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ông là người Việt Nam thứ hai nhận được giải thưởng này.

Đồng nghiệp và học trò đánh giá Giáo sư Vũ Văn Đính là "cây đại thụ" của ngành hồi sức cấp cứu Việt Nam, một tấm gương tiêu biểu về y đức và tinh thần tận tụy với người bệnh, đồng thời là người thầy dành trọn tâm huyết cho công tác đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ trên cả nước.

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng Giáo sư Vũ Văn Đính sẽ được tổ chức từ 8h30 ngày 1/8 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 9h30 cùng ngày. Sau đó, linh cữu sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.