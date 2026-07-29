Châu Âu khó đạt mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cảnh báo khu vực châu Âu đang không đi đúng lộ trình để đạt mục tiêu loại trừ viêm gan virus B và C.

Mỗi năm, khoảng 60.000 người không qua khỏi do các bệnh về gan liên quan hai loại virus này, trong đó có suy gan và ung thư gan. Ảnh: Đinh Hà.

Theo ECDC, hiện vẫn có khoảng 5 triệu người tại châu Âu đang sống chung với viêm gan B hoặc C mạn tính, nhiều trường hợp không được phát hiện. Mỗi năm, khoảng 60.000 người không qua khỏi do các bệnh về gan liên quan hai loại virus này, trong đó có suy gan và ung thư gan.

Ông Bruno Ciancio, Trưởng đơn vị các bệnh lây truyền trực tiếp và bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine của ECDC, nhấn mạnh không ai đáng phải mất đi mạng sống vì một căn bệnh mà y học hiện nay có thể phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị hiệu quả.

Viêm gan B và C chủ yếu lây truyền qua máu hoặc dịch cơ thể nhiễm virus và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan mạn tính. ECDC cho biết số ca mắc viêm gan B cấp tính đã giảm đều kể từ năm 2006 nhờ các chương trình tiêm chủng và phòng ngừa. Tỷ lệ ca mắc ở nhóm dưới 25 tuổi cũng giảm từ 11% năm 2015 xuống còn 8% vào năm 2024, phản ánh hiệu quả của chương trình tiêm vaccine cho trẻ em.

Bên cạnh đó, việc sàng lọc viêm gan B cho phụ nữ mang thai đã được triển khai tại toàn bộ 30 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), góp phần giảm tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con xuống dưới 2%.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết nhiều quốc gia vẫn chưa đạt mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tỷ lệ 95% trẻ em được tiêm đầy đủ vaccine phòng viêm gan B. Một số nước thậm chí ghi nhận tỷ lệ bao phủ vaccine giảm trong những năm gần đây.

Theo ECDC, lây truyền qua đường tình dục vẫn là con đường lây nhiễm chính của viêm gan B, trong khi phần lớn các ca viêm gan C liên quan đến sử dụng ma túy qua đường tiêm và quan hệ tình dục giữa nam giới. Tuy nhiên, các chương trình phòng ngừa lây truyền qua đường tình dục hiện chưa được theo dõi và đánh giá một cách đồng bộ giữa các quốc gia trong khu vực.

ECDC kêu gọi các nước tăng cường bao phủ vaccine, mở rộng tiếp cận xét nghiệm, điều trị và các biện pháp giảm tác hại để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030.