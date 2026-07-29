Adenovirus gia tăng, cha mẹ cần lưu ý gì để bảo vệ con?

Dù chưa phát hiện diễn biến bất thường của Adenovirus trong cộng đồng, cha mẹ vẫn cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho con, nhất là thời điểm trở lại trường đang cận kề.

Cha mẹ có thể tạo nhiều lớp bảo vệ cho trẻ, từ vệ sinh cá nhân, hạn chế nguồn lây đến xây dựng nền tảng đề kháng từ dinh dưỡng mỗi ngày.

Nhận diện Adenovirus và dấu hiệu cần lưu ý

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 trẻ dương tính với Adenovirus, gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Bộ Y tế cũng cho biết số trường hợp mắc bệnh do Adenovirus đang có xu hướng tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Adenovirus là nhóm virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm. Trẻ nhiễm virus này thường sốt, ho, sổ mũi, đau họng, ngoài ra có thể bị viêm kết mạc với biểu hiện mắt đỏ, chảy nước mắt hoặc rối loạn tiêu hóa như nôn, tiêu chảy, đau bụng. Một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm phế quản hoặc viêm phổi.

Sốt, ho, sổ mũi, đau họng, đau mắt đỏ, ho sổ mũi… có thể là biểu hiện cho thấy trẻ nhiễm Adenovirus.

Adenovirus có thể lây qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi; tiếp xúc đồ dùng hoặc bề mặt có virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng. Virus cũng có thể lây qua phân và qua nguồn nước tại bể bơi không được xử lý đúng tiêu chuẩn. Do đó, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ và bể bơi có thể trở thành nơi lây truyền, nếu điều kiện vệ sinh không được bảo đảm.

Tại lớp học hoặc nơi công cộng, trẻ thường học tập, vui chơi và ăn uống trong khoảng cách gần với bạn bè; sử dụng chung đồ chơi, bàn ghế, chạm vào tay nắm cửa hoặc vô thức dùng chung khăn, chai nước. Vì vậy, khi thấy con triệu chứng nhiễm Adenovirus, cha mẹ không nên cho bé đến lớp hoặc nơi công cộng để tránh lây nhiễm cho bạn bè, mọi người.

Trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ và bể bơi có thể trở thành nơi lây truyền, nếu điều kiện vệ sinh không được bảo đảm.

Hiện nay, phần lớn ca bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục khi được chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, trẻ có bệnh nền hô hấp, tim mạch hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ gặp diễn biến nặng với tỷ lệ cao hơn. Cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế khi trẻ sốt cao, ho kéo dài, thở nhanh hoặc khó thở, bỏ ăn uống, có dấu hiệu mất nước, đau mắt đỏ nhiều hay rối loạn tiêu hóa.

Phòng bệnh từ những thói quen nhỏ

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch - nhất là trước khi ăn, mỗi lần đi vệ sinh, ho hoặc hắt hơi, khi trở về từ trường học và khu vui chơi - là biện pháp quan trọng để phòng tránh Adenovirus.

Mỗi trẻ nên sử dụng khăn mặt, cốc uống nước, bàn chải cá nhân, đặc biệt không dùng chung thuốc nhỏ mắt. Đồ chơi, bàn học, tay nắm cửa và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh định kỳ. Khi ho hoặc hắt hơi, trẻ nên che miệng bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay, đồng thời rửa tay ngay sau đó.

Rửa tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ giúp trẻ hạn chế nhiễm bệnh.

Cha mẹ cũng nên nhắc nhở trẻ uống đủ nước, hỗ trợ con giữ vệ sinh mũi họng. Nếu trẻ tham gia bơi lội, phụ huynh cần chọn cơ sở bảo đảm vệ sinh, xử lý nước đúng tiêu chuẩn và tạm dừng bơi khi trẻ có triệu chứng bệnh.

Bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc mầm bệnh, nền tảng đề kháng tốt giúp cơ thể trẻ thích nghi và phục hồi nhanh hơn. Cha mẹ nên duy trì bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, đủ 4 nhóm chất (gồm đạm, béo, đường bột, vitamin và khoáng chất), cho trẻ ngủ đủ giấc, kết hợp vận động phù hợp. Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng tạo nền tảng thể chất và đề kháng vững vàng cho trẻ.

Trong đó, lactoferrin là protein quan trọng tham gia vào cơ chế bảo vệ của cơ thể. Nhờ khả năng liên kết với sắt, lactoferrin có thể làm giảm lượng sắt tự do mà một số tác nhân gây hại cần để sinh sôi, đồng thời hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Nền tảng dinh dưỡng cân bằng góp phần giúp trẻ tăng cường đề kháng tối ưu.

Hiện tại, sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được phát triển với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS). Sự kết hợp của các thành phần này tạo nên tác động cộng hưởng: Lactoferrin góp phần hỗ trợ hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể, sữa non 24h chứa IgG có khả năng nhận diện và trung hòa tác nhân gây hại, trong khi công thức FDI (HMO + FOS) hỗ trợ nuôi dưỡng hệ lợi khuẩn đường ruột - đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Qua đó, sản phẩm góp phần tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện, giúp trẻ sẵn sàng học tập và tham gia các hoạt động.

Trước cảnh báo Adenovirus gia tăng, cha mẹ cần chuẩn bị cho con những thói quen lành mạnh và nền tảng sức khỏe vững vàng từ chế độ dinh dưỡng cân đối. Khi chủ động tăng cường đề kháng từ bên trong kết hợp biện pháp phòng ngừa bên ngoài, trẻ có thể tự tin tham gia mọi hoạt động và phát triển thể chất lẫn trí tuệ toàn diện.