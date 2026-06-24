3 lớp ‘phòng vệ’ giúp trẻ vững vàng trước nguy cơ bệnh truyền nhiễm hè

Mùa hè mở ra nhiều cơ hội vui chơi, khám phá nhưng cũng là thời điểm trẻ dễ tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Theo đó, việc xây dựng nền tảng bảo vệ từ sớm trở nên cần thiết.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ như tay chân miệng, đau mắt đỏ, bệnh hô hấp và tiêu hóa có xu hướng gia tăng vào mùa hè. Riêng tại TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận số ca tay chân miệng tăng mạnh ở nhóm trẻ nhỏ từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Trước những nguy cơ này, cha mẹ cần chủ động xây dựng cho con những “lớp phòng vệ” cần thiết để tận hưởng mùa hè trọn vẹn.

Giữ gìn vệ sinh và hạn chế nguy cơ tiếp xúc nguồn bệnh

Mùa hè là lúc thời tiết chuyển biến thất thường. Song song đó, nhiều bệnh truyền nhiễm mùa hè dễ lây lan trong môi trường sinh hoạt tập thể, đặc biệt khi trẻ tham gia lớp năng khiếu, trại hè, bơi lội hoặc những chuyến đi đông người. Vì vậy, lớp bảo vệ đầu tiên đến từ thói quen giúp bé giữ gìn vệ sinh và hạn chế khả năng tiếp xúc với nguồn bệnh.

Giữ gìn vệ sinh là lớp "phòng vệ" đầu tiên giúp giảm nguy cơ tiếp xúc nguồn bệnh.

Bố mẹ cần hướng dẫn con rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi ngoài trời. Đồng thời, bé cũng cần có ý thức không dùng chung khăn mặt, cốc uống nước hoặc vật dụng cá nhân… với bạn bè.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rửa tay bằng xà phòng là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ mắc các bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Hơn hết, đối với trẻ nhỏ, thói quen vệ sinh được hình thành từ bé sẽ trở thành nền tảng cho việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo

Một trong những “lá chắn” hiệu quả bảo vệ con trước bệnh truyền nhiễm là tiêm chủng. Đây được xem là một trong những thành tựu y tế công cộng quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh cần đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng cũng như các vaccine phù hợp từng độ tuổi.

Tiêm chủng đầy đủ giúp tăng cường khả năng bảo vệ trẻ trước bệnh truyền nhiễm.

Mùa hè là thời điểm trẻ tham gia nhiều hoạt động tập thể, từ lớp học kỹ năng đến các chuyến đi cùng gia đình. Đối với nhiều gia đình, việc rà soát lại lịch tiêm chủng của con trước kỳ nghỉ hè trở thành một trong những bước chuẩn bị quan trọng, tương tự như chuẩn bị đồ dùng hay lên kế hoạch vui chơi. Bởi việc đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ không chỉ góp phần bảo vệ bản thân con, mà còn giúp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Xây dựng nền tảng đề kháng từ bên trong

Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh và tiêm chủng đầy đủ, nhiều chuyên gia cho rằng đề kháng khỏe mạnh là yếu tố quan trọng giúp bé sẵn sàng thích nghi với những thay đổi trong mùa hè. Từ những chuyến đi xa, lịch sinh hoạt khác thường ngày đến hoạt động ngoài trời kéo dài, cơ thể con cần nền tảng sức khỏe được chuẩn bị từ sớm để “đối phó”.

Nền tảng đề kháng được xây dựng từ nhiều yếu tố, bao gồm chế độ dinh dưỡng cân đối, vận động phù hợp lứa tuổi và giấc ngủ chất lượng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ cần duy trì hoạt động thể chất thường xuyên để hỗ trợ sự phát triển toàn diện, tăng cường đề kháng. Trong khi đó, Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cho biết giấc ngủ đầy đủ và đúng giờ là một trong những yếu tố quan trọng đối với quá trình tăng trưởng và phục hồi của cơ thể.

Đề kháng khỏe mạnh là yếu tố quan trọng giúp trẻ sẵn sàng cho mùa hè năng động.

Những năm gần đây, lactoferrin là một trong những thành phần nhận được nhiều sự quan tâm từ giới khoa học khi nghiên cứu về dinh dưỡng đầu đời. Theo nghiên cứu công bố trên The Journal of Pediatrics, lactoferrin là protein thiết yếu hiện diện trong sữa mẹ, đặc biệt dồi dào trong sữa non, có cơ chế ức chế vi sinh và kích hoạt đề kháng tự nhiên.

Bên cạnh đó, tổng quan khoa học đăng trên Current Opinion in Food Science năm 2024 cũng ghi nhận lactoferrin có mối liên hệ với sức khỏe đường ruột, đặc biệt hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh vật đường ruột và quá trình phát triển nền tảng đề kháng trong những năm đầu đời.

Không chỉ có lactoferrin, sữa non còn chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học khác, trong đó có IgG - kháng thể tham gia vào cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients, giá trị của sữa non không đến từ một thành phần riêng lẻ mà từ sự hiện diện đồng thời của nhiều hợp chất sinh học như lactoferrin, IgG và các yếu tố miễn dịch khác.

Chăm sóc đề kháng từ sớm là một phần trong hành trình nuôi dưỡng nền tảng sức khỏe lâu dài cho trẻ.

Từ những hiểu biết này, nhiều phụ huynh hiện nay quan tâm hơn đến các giải pháp dinh dưỡng kết hợp đồng thời nhiều thành phần sinh học. Đáp ứng nhu cầu đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin mang đến “phức hợp tăng đề kháng” gồm lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS) độc quyền giúp hỗ trợ xây dựng đề kháng từ những năm đầu đời.

Cụ thể hơn, lactoferrin đóng vai trò hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, kết hợp sữa non 24h chứa kháng thể IgG cung cấp hoạt chất sinh học tự nhiên. Đồng thời, công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi và chăm sóc môi trường đường ruột - một trong những yếu tố liên quan đến nền tảng đề kháng trong những năm đầu đời.

Trong bối cảnh trẻ liên tục vận động và tiếp xúc với nhiều môi trường mới, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn chủ động chăm sóc nền tảng đề kháng từ sớm để con tận hưởng mùa hè khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.