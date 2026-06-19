Giữa những lựa chọn nuôi con, đâu là khoản đầu tư không thể trì hoãn?

Trước mọi cơ hội phát triển, điều con cần nhất là nền tảng sức khỏe toàn diện, với “lá chắn” đề kháng khỏe mạnh.

Giữa hàng loạt lời khuyên về giáo dục sớm, kỹ năng mềm, ngoại ngữ hay thể thao, nhiều cha mẹ hiện đại mang trong mình nỗi lo chung: Sợ con chậm hơn bạn bè hay bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong hành trình trưởng thành. Thế nhưng, nguồn lực của mỗi gia đình lại hữu hạn - từ thời gian, tài chính đến sự đồng hành và chăm sóc con mỗi ngày. Do đó, thay vì cố gắng đầu tư vào mọi thứ cùng lúc, nhiều phụ huynh bắt đầu đặt ra câu hỏi quan trọng hơn: Đâu là lựa chọn cần được ưu tiên?

Nền tảng sức khỏe giúp con vững vàng đón nhận mọi trải nghiệm

Có một giai đoạn, chị Thu Hà (TP Thủ Đức, TP.HCM) gần như dành toàn bộ sự quan tâm để tìm kiếm những trải nghiệm mới cho con. Trong suy nghĩ của người mẹ trẻ, tuổi thơ là “giai đoạn vàng” để con khai phóng tiềm năng thông qua việc khám phá thế giới, nhận diện sở thích và từng bước hình thành kỹ năng cho tương lai. Do đó, ngay từ khi bé gần 3 tuổi, chị liên tục đăng ký cho con lớp ngoại khóa. Cuối tuần là lớp bơi, giữa tuần có tiếng Anh, xen kẽ là những buổi học vẽ và hoạt động trải nghiệm.

Đáng nói, đây cũng là thời điểm con bắt đầu đi học mẫu giáo. Việc thay đổi không gian sinh hoạt, tương tác và tiếp xúc đông người khiến hệ miễn dịch còn non nớt của bé quá tải. Số ngày con nghỉ học ở nhà vì sụt sịt, ho, sốt còn nhiều hơn số buổi đến lớp. Nhiều lớp học được đăng ký từ trước phải dời lịch, những chuyến đi cuối tuần cả nhà háo hức chuẩn bị cũng phải hoãn lại.

Khi đề kháng chưa đủ vững vàng, những trải nghiệm tưởng chừng rất bình thường cũng có thể trở thành hoạt động quá sức với cơ thể con.

Sau những lần thức trắng chăm con ốm, khái niệm “đầu tư cho con” trong chị dần thay đổi. “Tôi từng nghĩ đầu tư là cho con học thêm thật nhiều thứ, nhưng rồi nhận ra nếu con không đủ khỏe, mọi kế hoạch đều có thể bị gián đoạn. Hơn hết, giữa hàng loạt lớp học ngoại khóa, có những kỹ năng con hoàn toàn có thể tích lũy khi lớn lên. Riêng sức khỏe, nếu không được xây dựng vững vàng từ những năm đầu đời, sẽ rất khó để bù đắp về sau”, chị tâm sự.

Không riêng chị Hà, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe dưới góc độ của khoản đầu tư dài hạn cho tương lai con, đặc biệt dành sự quan tâm cho khía cạnh dinh dưỡng, vận động và các giải pháp hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng từ sớm.

Bởi trong những năm đầu đời, khi con bắt đầu đi học, mở rộng mối quan hệ xã hội và tiếp xúc với môi trường sống đa dạng, cơ thể liên tục phải học cách thích nghi trước sự thay đổi. Lúc này, đề kháng tốt giúp cơ thể con ứng phó linh hoạt trước mọi tác động bên ngoài, từ đó duy trì nhịp học tập, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh, tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm quý giá trên hành trình trưởng thành.

Cộng hưởng nhiều dưỡng chất giúp đề kháng con “nhân đôi”

Theo các chuyên gia, dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành sức mạnh đề kháng ngay từ những năm đầu đời. Khi tìm hiểu về dinh dưỡng đề kháng, nhiều phụ huynh thường chú ý đến dưỡng chất nổi bật như lactoferrin - protein thiết yếu có nhiều trong sữa mẹ, đặc biệt là sữa non, được nghiên cứu rộng rãi về vai trò hỗ trợ đề kháng trong giai đoạn đầu đời.

Nghiên cứu tổng quan đăng trên International Journal of Molecular Sciences năm 2017 cho thấy lactoferrin có khả năng liên kết với sắt tự do để hạn chế sự phát triển của một số vi sinh vật. Khi bị lactoferrin “tước đoạt” nguồn dinh dưỡng cần thiết để sinh sôi, hại khuẩn sẽ bị bỏ đói, mất khả năng tăng sinh. Cũng theo nghiên cứu tổng quan này, lactoferrin còn góp phần cản trở quá trình bám dính và xâm nhập tế bào của tác nhân gây bệnh, kích hoạt khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể.

Đề kháng khỏe là hành trang thiết yếu để con luôn vững vàng trên hành trình lớn khôn.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ đề kháng là mạng lưới phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều yếu tố. Tương tự nguyên lý để một đội ngũ vận hành hiệu quả cần sự hỗ trợ của nhiều bộ phận, đề kháng của con cũng cần các dưỡng chất có khả năng bổ trợ lẫn nhau để tạo nên hàng rào bảo vệ toàn diện.

Đơn cử trong sữa non, ngoài lactoferrin, còn chứa kháng thể IgG - một trong những thành phần tăng cường đề kháng tự nhiên quan trọng. Bộ đôi này được xem là “chìa khóa” kích hoạt cơ chế bảo vệ đa tầng trong sữa non, giúp tăng cường đề kháng cho bé từ những năm đầu đời. Đây cũng là lý do nhiều giải pháp dinh dưỡng hiện nay hướng đến việc kết hợp các thành phần miễn dịch thay vì tập trung vào dưỡng chất riêng lẻ.

Nắm chắc nguyên lý cộng hưởng này, Nutifood Thụy Điển và Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) thành công nghiên cứu và ra mắt Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin. Sản phẩm có phức hợp tăng cường đề kháng từ lactoferrin, sữa non chứa IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin chứa phức hợp tăng cường đề kháng từ lactoferrin, sữa non chứa IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Trong công thức phức hợp hỗ trợ tăng đề kháng, lactoferrin - với khả năng liên kết sắt tự do, ức chế vi sinh vật sinh sôi và kích hoạt đề kháng tự nhiên - kết hợp cùng sữa non chứa kháng thể IgG, sẽ góp phần nhận diện và vô hiệu hóa tác nhân gây bệnh, từ đó củng cố hàng rào bảo vệ cho bé. Cộng hưởng với đó là công thức FDI (HMO + FOS) - bộ đôi giữ vai trò cân bằng hệ vi sinh đường ruột, vừa hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, vừa tối ưu hóa khả năng hấp thu dưỡng chất. Sự kết hợp này giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh - yếu tố ngày càng được chuyên gia dinh dưỡng xem là nền tảng quan trọng của sức khỏe đề kháng, đồng thời hỗ trợ giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa.

Bên cạnh củng cố đề kháng vững vàng, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin còn mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện, đồng hành trong từng cột mốc phát triển thể chất và trí tuệ của con. Sản phẩm bổ sung kẽm và lysine góp phần kích thích vị giác, hỗ trợ bé ăn ngon miệng hơn. Sự kết hợp giữa canxi và vitamin D3 đóng vai trò quan trọng trong việc tăng mật độ khoáng xương, trong khi kẽm hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao. Sản phẩm còn bổ sung DHA, lutein và i-ốt là những dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển não bộ và thị giác.

Trước mọi cơ hội học hỏi và khám phá, bé cần nền tảng đề kháng vững vàng từ sự đồng hành của Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin.

Giữa vô vàn dự định và kế hoạch cho tương lai con, việc xây dựng nền tảng đề kháng khỏe mạnh từ sớm chính là “khoản đầu tư” đầu đời mang lại giá trị lâu dài. Khi đã vững vàng hành trang sức khỏe, con mới có thể tận hưởng tuổi thơ, đón nhận trải nghiệm mới và từng bước phát huy tiềm năng vốn có.