Vì sao lactoferrin là dưỡng chất tăng đề kháng hiệu quả cho bé?

Nhiều năm qua, lactoferrin được ứng dụng nhiều trong sản phẩm dinh dưỡng cho bé. Điều gì khiến loại glycoprotein này trở nên “sáng giá” trong lĩnh vực dinh dưỡng đề kháng?

Chủ động xây dựng nền tảng đề kháng cho con từ sớm đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Xu hướng này thúc đẩy sự ra đời của công thức dinh dưỡng tập trung vào dưỡng chất tăng cường đề kháng, trong đó có lactoferrin. Dù được nhắc đến nhiều trong sản phẩm sữa, không phải ai cũng hiểu rõ lactoferrin có vai trò gì đối với sức khỏe của bé. Vậy đặc tính nào khiến dưỡng chất này được ứng dụng rộng rãi?

Lactoferrin - “lá chắn sinh học” đầu đời cho con

Lactoferrin được xác định lần đầu tiên bởi vợ chồng nhà khoa học Sorensen và Sorensen vào năm 1939. Đây là loại glycoprotein thuộc họ transferrin, có trọng lượng phân tử khoảng 80 kDa, hiện diện trong sữa mẹ và sữa của các loài động vật có vú. Trong số này, sữa non được tiết ra trong 24 giờ đầu sau sinh thường chứa hàm lượng lactoferrin dồi dào.

Nhờ đặc tính sinh học đặc biệt, lactoferrin được giới khoa học nghiên cứu trong mối liên hệ với cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Bài tổng quan đăng trên The Journal of Pediatrics đã chỉ ra khả năng liên kết độc đáo của lactoferrin với các ion sắt. Cụ thể, vi khuẩn có hại luôn cần sắt để sinh sôi. Bằng cách chủ động “tranh giành” và cô lập lượng sắt tự do trong cơ thể, lactoferrin đã “bỏ đói” vi sinh vật gây bệnh như nấm và ký sinh trùng, ức chế sự phát triển của chúng. Các loại vi khuẩn như gram âm, gram dương, vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí cũng bị kìm hãm và không thể nhân lên trước tác động của lactoferrin.

Lactoferrin là glycoprotein thuộc họ transferrin, có trọng lượng phân tử khoảng 80 kDa. Ảnh: Herbovita.

Bài viết “The Role of Lactoferrin in Intestinal Health” được đăng trên National Library of Medicine cho biết lactoferrin có khả năng điều hòa phản ứng viêm, hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ đường ruột, góp phần điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột.

Cũng theo bài viết này, lactoferrin điều hòa sự phát triển của ruột thông qua tác động trực tiếp lên sự tăng sinh và biệt hóa tế bào biểu mô ruột. Do điều kiện dạ dày ở bé khá nhẹ, quá trình thủy phân lactoferrin diễn ra ở mức tối thiểu, do đó, lactoferrin có tiềm năng sinh học lớn hơn ở trẻ nhỏ so với người lớn.

Khả năng hỗ trợ giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa của lactoferrin cũng được nhắc đến trong bài viết của National Library of Medicine. Theo đó, thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trên 101 bé tại Nhật Bản (chia thành hai nhóm ngẫu nhiên) để so sánh hiệu quả của công thức có bổ sung lactoferrin và công thức đối chứng. Trong suốt 13 tuần nghiên cứu, cả gia đình và nhóm đánh giá đều không biết bé đang sử dụng loại công thức nào, điều này giúp hạn chế sai lệch khi ghi nhận kết quả. Kết quả cho thấy, nhóm bổ sung lactoferrin 48 mg/ngày có tỷ lệ gặp triệu chứng tiêu hóa cấp tính thấp hơn (41,5% so với 62,5% ở nhóm đối chứng). Đồng thời, số ngày xuất hiện triệu chứng hô hấp cấp tính cũng giảm từ 15 ngày xuống còn 9 ngày so với nhóm đối chứng.

Chính khả năng “đa nhiệm” này khiến lactoferrin thường được gọi là hoạt chất miễn dịch sinh học (bioactive immune protein) hơn là một dưỡng chất thông thường. Năm 2023, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) đã phê duyệt việc sử dụng tự nguyện bovine lactoferrin như thành phần dinh dưỡng trong sản phẩm công thức trẻ em. Tại Mỹ, lactoferrin từ sữa bò (bLF) được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xác nhận là GRAS - “Generally Recognized As Safe” thông qua hai hồ sơ GRAS (No. 465 và No. 669), với liều khoảng 100-150 mg/l - tương đương với hàm lượng tự nhiên có trong whey protein sữa bò sau quá trình sản xuất. Còn tại châu Âu, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cũng công nhận lactoferrin bò là “novel food” và cho phép bổ sung vào sữa công thức cũng như sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em.

Tác động cộng hưởng của các thành phần giúp tăng phức hợp đề kháng

Tại Việt Nam, Nutifood là một trong những thương hiệu ứng dụng lactoferrin vào công thức dinh dưỡng dành cho bé. Trong đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được phát triển với sự kết hợp của lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG cùng công thức FDI (HMO + FOS), hướng đến xây dựng nền tảng đề kháng và hỗ trợ hệ tiêu hóa cho bé từ sớm. Thay vì tập trung vào dưỡng chất đơn lẻ, sản phẩm kết hợp nhiều thành phần có vai trò bổ trợ lẫn nhau trong cơ chế bảo vệ cơ thể.

Công thức sữa chứa lactoferrin, sữa non 24h và công thức FDI (HMO + FOS) hướng đến xây dựng nền tảng đề kháng từ sớm cho bé.

Trong công thức của GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin, lactoferrin gây chú ý với khả năng gắn kết sắt, góp phần hạn chế điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây hại phát triển, đồng thời tham gia điều hòa phản ứng đề kháng và duy trì môi trường cân bằng cho cơ thể.

Bên cạnh lactoferrin, sản phẩm bổ sung sữa non 24h chứa IgG - loại kháng thể quan trọng tham gia vào quá trình nhận diện và bảo vệ cơ thể trước tác nhân từ môi trường. Sữa non 24h thường được đánh giá cao bởi tập trung nhiều thành phần giúp tăng đề kháng tối ưu.

Theo các nghiên cứu, sự kết hợp giữa sữa non 24h chứa IgG và lactoferrin tạo nên cơ chế cộng hưởng. Trong khi IgG tham gia vào quá trình nhận diện và tiêu diệt tác nhân gây hại xâm nhập cơ thể, lactoferrin duy trì môi trường thuận lợi để hệ thống bảo vệ tự nhiên hoạt động hiệu quả.

Không dừng ở thành phần liên quan trực tiếp đến đề kháng, Nutifood còn bổ sung công thức FDI (HMO + FOS) nhằm chăm sóc nền tảng tiêu hóa. Trong đó, 2’FL-HMO là loại HMO được nghiên cứu nhiều, thuộc nhóm oligosaccharide trong sữa mẹ, có vai trò hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn và tham gia vào cơ chế bảo vệ tại đường ruột. Còn FOS/Inulin là chất xơ hòa tan có tác dụng tiền sinh học, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và khả năng hấp thu dưỡng chất. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, bé có thêm nền tảng để hấp thu dưỡng chất và phát triển khỏe mạnh.

Đề kháng khỏe giúp bé tự tin khám phá thế giới xung quanh.

Với sự kết hợp giữa lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG và FDI (HMO + FOS), Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin hướng đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện, vừa hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên, vừa chăm sóc tiêu hóa tốt.

Bởi vậy, thay vì chỉ tìm kiếm một dưỡng chất nổi bật, xu hướng lựa chọn dinh dưỡng chuyển dịch sang công thức có sự phối hợp nhiều thành phần, tạo nên tác động cộng hưởng để đồng hành bé yêu trong quá trình phát triển. Theo hướng tiếp cận đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho phụ huynh trong việc chăm sóc nền tảng đề kháng và tiêu hóa cho con.